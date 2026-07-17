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elegido por Manuel Gavira

De falangista a viceconsejero de la Junta de Andalucía: el Gobierno de Juanma Moreno suma a Rafael Sánchez Saus

Los detalles El nuevo viceconsejero de Turismo y Justica no solo ha excluido a la mujer del mercado laboral, también es muy crítico con el Estado de las autonomías y cargó contra el colectivo LGTBIQ+.

De falangista a viceconsejero de la Junta de Andalucía: el Gobierno de Juanma Moreno suma a Rafael Sánchez Saus
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Uno de los nombres del día es el de Rafael Sánchez Saus. Fue candidato a liderar Falange y acaba de ser nombrado viceconsejero de Turismo y Justicia del Gobierno de Juanma Moreno en la Junta de Andalucía. Lo ha elegido directamente el vicepresidente de la Junta y líder regional de Vox, Manuel Gavira.

Sánchez Saus es catedrático de Historia Medieval y miembro de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), pero lo más llamativo es su pasado en la Falange Española. Fue militante y llegó, incluso, a presentarse como candidato para dirigir el partido ultraderechista.

Aunque ahora reniega ser un "falangista", sus palabras dicen lo contrario. "El problema es evidente, ya se veía en el año 80. Se veía venir el acceso masivo de la mujer al trabajo y la posibilidad de la contracepción llevada a límites extremos", llegó a decir el ahora viceconsejero de Turismo y Justicia de Andalucía.

Pero no solo excluye a la mujer del mercado laboral, también es muy crítico con el Estado de las autonomías, que definió como un intento fallido de unidad. Tiene repertorio para todos, también para el colectivo LGTBIQ+. "(...) la explosión de mal gusto y peor escuela para jóvenes que supone el autoproclamado “orgullo gay”, (...)", escribió en un artículo.

Homófobo, machista y, ahora, viceconsejero de la Junta de Andalucía. Quien no ha dudado en pedir explicaciones a Moreno ha sido la líder de los socialistas de Andalucía, María Jesús Montero. "Los valores democráticos y la igualdad no admiten retrocesos. Ya sabíamos que su pacto con la ultraderecha iba a tener graves consecuencias", ha escrito en X.

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