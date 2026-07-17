"Que tu abuela no reciba la medicación a su hora": cabreo entre los sindicatos por la campaña publicitaria de la patronal cántabra contra el absentismo

Cabreo entre los sindicatos por la campaña publicitaria de la patronal cántabra contra el absentismo

Los detalles Desde la coalición Izquierda Unida-Podemos apuntan que de forma deliberada, esta campaña intenta confundir a la población entre el absentismo y las bajas médicas.

La patronal cántabra ha generado controversia con una campaña publicitaria sobre las bajas laborales, utilizando mensajes en marquesinas que critican el absentismo. Los sindicatos e Izquierda Unida han exigido su retirada, argumentando que estos mensajes hostigan a trabajadores y sanitarios y confunden a la población sobre el absentismo y las bajas médicas. Israel Ruiz Salmón, de IU, acusa a la patronal de atacar a los trabajadores, recordando que las bajas son un derecho. UGT también ha criticado la campaña, calificándola de "desagradable" y "demagoga". La controversia ha reavivado el debate sobre el absentismo laboral en la región.

La patronal cántabra ha avivado el debate sobre las bajas laborales con unos carteles. En ellos se leen mensajes como éste: "Esperar al técnico de internet toda la tarde y que no aparezca". Los sindicatos e Izquierda Unida han pedido que los retiren.

Es la campaña publicitaria que ha puesto en marcha la patronal cántabra. En marquesinas tan céntricas como esta, situada a escasos metros del Hospital de Valdecilla, puede leerse este mensaje "que tu abuela no reciba la medicación a su hora" y añaden otro "mientras unos no están, otros esperan" aludiendo a un trabajador que no ha acudido a su puesto de trabajo.

"Tenemos un problema con el absentismo pero quien se tiene que encargar es la administración", comenta un hombre. Otro, en cambio, señala que "hay gente que se aprovecha y le dan bajas sin que les pase nada".

Desde la coalición Izquierda Unida-Podemos de la ciudad acusan a la patronal de hostigar a trabajadores y sanitarios con estos mensajes. "Se está señalando a los profesionales que tienen bajas de forma legal", denuncia Israel Ruiz Salmón, coordinador autonómico de IU en Cantabria.

Apuntan que de forma deliberada, esta campaña intenta confundir a la población entre el absentismo y las bajas médicas. "No es algo nuevo, es una ofensiva de la derecha económica y también de la derecha política, ir contra los trabajadores", señala Israel Ruiz Salmón. Así, recuerdan a la patronal que las bajas laborales son un derecho de los trabajadores y piden que se retire la campaña.

Por su parte, UGT califica los eslóganes de la patronal como "desagradables", "de muy mal gusto" y, la campaña, de "poco afortunada" y "demagoga".

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