La compraventa de viviendas acentúa su caída en mayo al 7,3 % y suma cinco meses a la baja

Vista de un bloque de viviendas en construcción en la calle San Epifanio el barrio Imperial de Madrid

Los detalles El mercado residencial mantiene su proceso de ajuste tras el récord de operaciones alcanzado el pasado año. La escasez de oferta, el elevado precio de la vivienda y las dificultades de acceso continúan frenando la demanda en buena parte del país.

En mayo, la compraventa de viviendas cayó un 7,3 % respecto al mismo mes del año anterior, con 56.462 operaciones, marcando cinco meses consecutivos de descensos, según el Instituto Nacional de Estadística. Tanto la vivienda nueva como la de segunda mano experimentaron caídas, siendo las transacciones de viviendas usadas las más afectadas con un descenso del 7,6 %. La vivienda libre representó la mayoría de las operaciones, mientras que las de vivienda protegida retrocedieron un 8,2 %. En lo que va de año, la compraventa acumula una caída del 3,4 %. El mercado inmobiliario enfrenta un contexto de precios elevados y condiciones de financiación menos favorables, lo que limita la capacidad de compra de muchas familias. Nueve comunidades autónomas registraron caídas de dos dígitos, mientras que solo Extremadura y Andalucía lograron incrementar las compraventas. La situación actual refleja una fase de estabilización tras años de crecimiento, con un mercado influenciado por la política monetaria del Banco Central Europeo.

La compraventa de viviendas volvió a caer en mayo y registró un descenso del 7,3 % respecto al mismo mes del año anterior, hasta las 56.462 operaciones, encadenando así cinco meses consecutivos de retrocesos, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La caída afectó tanto a la vivienda nueva como a la de segunda mano. Las operaciones sobre viviendas usadas, que representan cerca del 79 % del mercado, descendieron un 7,6 %, hasta las 44.574 compraventas. Por su parte, las transacciones de vivienda nueva bajaron un 6 %, con 11.888 operaciones.

La vivienda libre concentró la inmensa mayoría de las compraventas, con 52.831 operaciones, un 7,2 % menos que un año antes, mientras que las de vivienda protegida retrocedieron un 8,2 %, hasta las 3.631 transacciones.

En comparación con abril, sin embargo, el mercado mostró un ligero repunte. Las compraventas aumentaron un 6 % en tasa mensual, impulsadas sobre todo por la vivienda de segunda mano, que creció un 6,7 %, frente al 3,8 % registrado por la vivienda nueva.

Acumula un descenso del 3,4 % en lo que va de año

Con los datos de mayo, la compraventa de viviendas acumula una caída del 3,4 % entre enero y mayo. El ajuste es más acusado en la vivienda nueva, donde las operaciones descienden un 4,4 %, mientras que en la de segunda mano el retroceso alcanza el 3,1 %.

El mercado inició 2026 con una tendencia bajista después de cerrar 2025 con 714.237 compraventas, la cifra más elevada desde 2007. Desde entonces, las operaciones han descendido un 5 % en enero, un 0,5 % en febrero, un 2,2 % en marzo, un 1,8 % en abril y un 7,3 % en mayo.

Este enfriamiento se produce en un contexto marcado por la escasez de oferta, que continúa presionando al alza los precios y dificultando el acceso a la vivienda para una parte creciente de los compradores.

Nueve comunidades registran caídas de dos dígitos

La compraventa de viviendas descendió en 15 comunidades autónomas durante mayo. Los mayores retrocesos se registraron en Cantabria (-28,6 %), Región de Murcia (-19,1 %), Illes Balears (-16,8 %), La Rioja (-14,3 %), Navarra (-14,1 %), País Vasco (-12,9 %), Comunidad de Madrid (-11,2 %), Galicia (-11 %) y Comunidad Valenciana (-10,8 %).

Solo Extremadura (+2,6 %) y Andalucía (+2,2 %) lograron incrementar el número de compraventas respecto a mayo del año pasado.

El sector apunta a una fase de estabilización

Los principales portales inmobiliarios coinciden en que el mercado ha entrado en una fase de moderación tras varios años de fuerte crecimiento.

Desde Fotocasa consideran que la combinación de precios récord y unas condiciones de financiación menos favorables está limitando la capacidad de compra de muchas familias.

Por su parte, Idealista señala que las mayores caídas se concentran en los mercados donde la tensión entre oferta y demanda ha sido más intensa y recuerda que, en algunas capitales, la entrada necesaria para comprar una vivienda ya supera los 100.000 euros, lo que deja fuera del mercado a numerosos compradores.

En la misma línea, la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) destaca que los compradores muestran cada vez más resistencia a los elevados precios, lo que alarga las negociaciones y los plazos de venta. Además, advierte de que la pérdida de poder adquisitivo continúa frenando la demanda.

Finalmente, Pisos.com apunta que la evolución del mercado en los próximos meses dependerá, en buena medida, de la política monetaria del Banco Central Europeo y de su impacto sobre el coste de la financiación hipotecaria.

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