Los caseros que alquilan varias viviendas son cuatro veces más ricos que sus inquilinos

Los detalles Los hogares que alquilan más de una vivienda cuentan con una renta mediana de 80.375 euros.Un estudio de Consumo y el CSIC concluye que la posición en el mercado residencial es el principal factor que explica las desigualdades de renta y patrimonio en España.

Un estudio del Ministerio de Consumo y el CSIC revela que los hogares que obtienen ingresos por el alquiler de múltiples viviendas tienen niveles de renta y patrimonio significativamente superiores a los de los inquilinos, exacerbando la desigualdad económica en el acceso a la vivienda. Los arrendadores de varias propiedades tienen una renta mediana de 80.375 euros, casi cuatro veces más que la de los inquilinos, que es de 21.335 euros. Los propietarios de una sola vivienda en alquiler tienen una renta mediana de 50.959 euros. El informe destaca que estas desigualdades se deben más a la posición en el mercado residencial que a factores como la edad. Además, el encarecimiento del alquiler aumenta la transferencia de recursos de inquilinos a propietarios, dificultando el ahorro y la acumulación de patrimonio para quienes alquilan.

Los hogares que obtienen ingresos por el alquiler de más de una vivienda concentran niveles de renta y patrimonio muy superiores a los de quienes viven de alquiler, lo que agrava la desigualdad económica vinculada al acceso a la vivienda. En concreto, estos hogares cuentan con una renta mediana de 80.375 euros, casi cuatro veces superior a la de los inquilinos, cuya renta mediana se sitúa en 21.335 euros. Así lo recoge un estudio elaborado por el Ministerio de Consumo en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IFS-CSIC), a partir de los datos de la Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España, publicado este martes.

Los arrendadores con una sola vivienda en alquiler registran una renta mediana de 50.959 euros, unas 2,4 veces superior a la de los inquilinos, mientras que los propietarios de su vivienda habitual que no alquilan inmuebles alcanzan una renta mediana anual de 32.120 euros. El informe concluye que las desigualdades económicas están determinadas principalmente por la posición que ocupan los hogares en el mercado residencial —inquilinos, propietarios o arrendadores— por encima de variables tradicionales como la edad o el nivel de ingresos. En esa línea, sostiene que la brecha patrimonial entre los jóvenes responde, sobre todo, a las dificultades para acceder a una vivienda en propiedad y no tanto a un factor generacional.

Coordinado por Javier Gil, el estudio sostiene que el mercado del alquiler está transfiriendo renta de los hogares con menos recursos hacia quienes ya acumulan más patrimonio. La riqueza neta mediana de los hogares inquilinos es de apenas 2.217 euros, frente a los 193.919 euros de los propietarios de su vivienda habitual. En el caso de quienes alquilan una vivienda a terceros, la riqueza mediana asciende a 407.975 euros —184 veces más que la de los inquilinos—, mientras que entre los multiarrendadores alcanza los 996.826 euros, unas 450 veces superior.

El informe advierte además de que el fuerte encarecimiento del alquiler en los últimos años intensifica esta dinámica: cuanto más suben las rentas, más recursos transfieren los inquilinos a los propietarios y menor capacidad tienen para ahorrar, acceder a una vivienda en propiedad o acumular patrimonio. En consecuencia, concluye que la revalorización de la vivienda y el aumento de los alquileres benefician principalmente a quienes ya son propietarios y amplían las brechas económicas existentes.

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