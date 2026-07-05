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Semana clave

El Gobierno de Sánchez avanza en los primeros pasos para sacar adelante los Presupuestos de 2027

¿Por qué es importante? El Ejecutivo no ha sido capaz todavía de aprobar unas cuentas en la legislatura. Se van a reunir con las CCAA para definir la senda del déficit y esperan aprobar el techo de gasto en Consejo de Ministros.

Carlos Cuerpo
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El Gobierno afronta una semana clave para lograr aprobar los Presupuestos Generales del Estado de cara a 2027. El Ejecutivo, a lo largo de estos días, busca dar los primeros pasos para que, esta vez sí, poder sacar adelante las cuentas después de no haber podido hacerlo en toda la legislatura.

Hacienda, en primer lugar, se va a reunir con las comunidades autónomas para definir la senda de déficit, mientras que el Gobierno espera aprobar el martes el techo de gasto en Consejo de Ministros.

La idea es presentar las cuentas después del verano, ya sea a finales de septiembre o a comienzos de octubre, y lo primero es fijar con las CCAA el reparto del déficit para los años 2027 a 2029.

En ese sentido, tendrán que cumplir con los compromisos de la Comisión Europea, que fija el máximo de déficit público en 1,8, en 1,6 y en 1,5 para los años 2027, 2028 y 2029.

Cuerpo, confiado

Por su parte, Carlos Cuerpo confía en que, esta vez sí, todo pueda salir adelante. "Tenemos que darnos la oportunidad para la negociación", ha expresado en una entrevista con 'elDiario.es'.

"Es nuestro escenario central. Hemos tenido un escenario complejo presupuestariamente por las prórrogas", ha expuesto el vicepresidente del Gobierno.

Eso sí, a pesar de todo, ha afirmado que la situación "no ha supuesto una limitación" para llevar a cabo la agenda del Ejecutivo.

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