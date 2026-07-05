El Gobierno de Sánchez avanza en los primeros pasos para sacar adelante los Presupuestos de 2027

¿Por qué es importante? El Ejecutivo no ha sido capaz todavía de aprobar unas cuentas en la legislatura. Se van a reunir con las CCAA para definir la senda del déficit y esperan aprobar el techo de gasto en Consejo de Ministros.

El Gobierno enfrenta una semana crucial para intentar aprobar los Presupuestos Generales del Estado con vistas a 2027, tras no haberlo logrado en toda la legislatura. Para ello, Hacienda se reunirá con las comunidades autónomas para definir la senda de déficit, mientras que el Ejecutivo espera aprobar el techo de gasto en el Consejo de Ministros el martes. La intención es presentar las cuentas tras el verano, fijando el reparto del déficit para 2027 a 2029, cumpliendo con los límites establecidos por la Comisión Europea. Carlos Cuerpo, del Gobierno, confía en que esta vez el proceso avance exitosamente.

El Gobierno afronta una semana clave para lograr aprobar los Presupuestos Generales del Estado de cara a 2027. El Ejecutivo, a lo largo de estos días, busca dar los primeros pasos para que, esta vez sí, poder sacar adelante las cuentas después de no haber podido hacerlo en toda la legislatura.

Hacienda, en primer lugar, se va a reunir con las comunidades autónomas para definir la senda de déficit, mientras que el Gobierno espera aprobar el martes el techo de gasto en Consejo de Ministros.

La idea es presentar las cuentas después del verano, ya sea a finales de septiembre o a comienzos de octubre, y lo primero es fijar con las CCAA el reparto del déficit para los años 2027 a 2029.

En ese sentido, tendrán que cumplir con los compromisos de la Comisión Europea, que fija el máximo de déficit público en 1,8, en 1,6 y en 1,5 para los años 2027, 2028 y 2029.

Cuerpo, confiado

Por su parte, Carlos Cuerpo confía en que, esta vez sí, todo pueda salir adelante. "Tenemos que darnos la oportunidad para la negociación", ha expresado en una entrevista con 'elDiario.es'.

"Es nuestro escenario central. Hemos tenido un escenario complejo presupuestariamente por las prórrogas", ha expuesto el vicepresidente del Gobierno.

Eso sí, a pesar de todo, ha afirmado que la situación "no ha supuesto una limitación" para llevar a cabo la agenda del Ejecutivo.

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