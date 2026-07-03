Beatriz de Vicente, sobre las malas condiciones en la hostelería: "Un trabajador contento es un trabajador productivo"

La abogada cuenta que el sector de la hostelería en lugares como Málaga gana "mucho dinero" debido a la gran afluencia de turistas. Ademas, expone que el convenio del sector "son derechos de mínimos".

Con la llegada del verano y el aumento del turismo, muchos hosteleros han manifestado sus problemas para poder encontrar camareros. Muchos trabajadores culpan a las malas condiciones del sector, mientras que los hosteleros señalan que muchos trabajadores prefieren quedarse en casa y cobrar ayudas en lugar de trabajar.

Elisa Beni considera que, en España, en el sector de la hostelería "hay una especie de burbuja". La periodista expone que el estado de la hostelería también enlaza con el consumidor. "El consumidor tiene menos poder adquisitivo, entonces, los bares no pueden subir mucho sus costes debido a que, si incrementan sus precios las clases populares no se podrían sentar en un bar", reflexiona.

"Es la pescadilla que se muerde la cola", añade. Beatriz de Vicente, por su parte, expone que en Málaga la hostelería gana "mucho dinero, porque hay muchísimo turismo". La abogada indica que el convenio está "muy bien", pero "son derechos de mínimos".

"El convenio de hostelería es una mierda", replica Antonio Maestre. "Por eso es un derecho de mínimos", apunta Beatriz. La abogada, además, señala que "un trabajador contento es un trabajador productivo".

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