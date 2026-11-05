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Los sindicatos piden aumentar un 7%

El salario mínimo subirá un 5,3% en 2027, hasta 1.286 euros al mes

Los detalles Según el borrador de Trabajo, el salario subirá un 5,3%. Esto supondría situar el suelo salarial en 1.286 euros brutos al mes en 14 pagas y 18.004 euros anuales, lo que superaría la propuesta que había hecho la Comisión de Expertos.

Imagen de archivo de Yolanda Díaz. Imagen de archivo de Yolanda Díaz.Europa Press
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El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) subirá un 5,3% hasta los 1.286 euros brutos al mes en 2027. El Ministerio de Trabajo ha publicado un borrador de real decreto a Audiencia Pública con el objetivo de aprobar la medida antes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Según el borrador, el salario subirá un 5,3%. Esto supondría situar el suelo salarial en 1.286 euros brutos al mes en 14 pagas y 18.004 euros anuales, lo que superaría la propuesta que había hecho la Comisión de Expertos.

La Comisión de Expertos que asesora al Gobierno para la subida del salario mínimo ha recomendado al Ministerio de Trabajo subirlo un 4,9% en 2027, en 60 euros más, desde los actuales 1.221 euros al mes por catorce pagas hasta 1.281 euros.

El grupo de expertos, entre los que se incluyen académicos, sindicalistas y miembros del Ejecutivo, recomendaron este miércoles que el SMI, actualmente en 1.221 euros, aumente en 60 euros.

Por su parte, CCOO mantiene que el SMI debería aumentar un 7% en 2027, por encima del 4,9% propuesto por la comisión de expertos que asesora al Ministerio de Trabajo, ha indicado este miércoles el sindicato.

"Nos ratificamos en el 7%, porque contempla la desviación del 3,1% al 4,9% del IPC para el año 2026, y la proyección del 4,9 para el 2027", han señalado a EFE fuentes de CCOO.

El sindicato exige también la aprobación de una norma que impida la absorción de los pluses para compensar la subida del SMI. Además, pide aclarar el impacto en la tributación fiscal y garantizar que el resultado sea que se asegure de manera neta el poder adquisitivo.

El plazo para presentar aportaciones al proyecto de la norma concluye el próximo 16 de noviembre, momento a partir del cual podría ser aprobado por el Consejo de Ministros.

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