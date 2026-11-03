Amancio Ortega, Sandra Ortega y Juan Roig encabezan la lista de los más ricos de España, según Forbes

Los detalles El patrimonio de las 100 mayores fortunas españolas alcanza los 300.530 millones de euros en 2026, un 16,1% más que el año anterior. Juan Carlos Escotet y Rafael del Pino completan los cinco primeros puestos de la clasificación.

Amancio Ortega, fundador de Inditex, lidera una vez más el ránking de las mayores fortunas de España, según Forbes España. Ortega, que ha ocupado el primer puesto desde 2014, ha incrementado su patrimonio un 13,9% respecto a 2025, alcanzando los 125.200 millones de euros, manteniéndose en el 'top 10' mundial. Le sigue su hija Sandra Ortega, con 11.500 millones de euros, siendo la única mujer entre los cinco primeros. Juan Roig, presidente de Mercadona, ocupa el tercer lugar con 9.800 millones. Completan el grupo Juan Carlos Escotet de Abanca y Rafael del Pino de Ferrovial, con fortunas de 8.100 y 7.800 millones, respectivamente. En 2026, el patrimonio conjunto de las 100 mayores fortunas de España alcanzó un récord de 300.530 millones de euros, un 16,1% más que el año anterior.

Amancio Ortega, fundador de Inditex; su hija Sandra Ortega; Juan Roig, presidente de Mercadona; Juan Carlos Escotet, al frente de Abanca, y Rafael del Pino Calvo-Sotelo, presidente de Ferrovial, encabezan la clasificación de las cinco mayores fortunas de España. Así lo recoge el último ránking de 'Los 100 españoles más ricos', elaborado por Forbes España.

El patrimonio conjunto de las 100 mayores fortunas del país ha alcanzado en 2026 una cifra récord de 300.530 millones de euros. Se trata de un incremento del 16,1% respecto al año anterior, que refleja el crecimiento de la riqueza acumulada por los grandes patrimonios españoles.

Al frente de la clasificación vuelve a situarse Amancio Ortega, que lleva más de una década ocupando el primer puesto, desde 2014. El accionista mayoritario de Inditex ha aumentado su fortuna un 13,9% respecto a 2025, hasta alcanzar los 125.200 millones de euros, una cifra que le mantiene dentro del 'top 10' de los más ricos del mundo, según Forbes USA.

En segunda posición aparece su hija Sandra Ortega, con un patrimonio de 11.500 millones de euros. Es, además, la única mujer que figura entre los cinco primeros puestos de la lista. El tercer lugar lo ocupa Juan Roig, cuya fortuna ha crecido un 24%, hasta los 9.800 millones de euros.

El cuarto puesto es para Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca, que asciende en la clasificación con un patrimonio de 8.100 millones de euros, un 31% más que el año pasado. Cierra este grupo Rafael del Pino Calvo-Sotelo, presidente de Ferrovial, que pierde dos posiciones y cae hasta el quinto lugar, con una fortuna estimada en 7.800 millones de euros.

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