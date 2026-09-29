Felipe VI pide más colaboración a la UE por Ceuta delante de Macron: "No podemos afrontar solos una responsabilidad que es todos"

¿Qué ha dicho? El rey ha remarcado que la frontera de la ciudad autónoma también es europea y ha destacado la necesidad de ser "más eficaces y solidarios en la protección de la frontera exterior de la Unión".

En un discurso durante la cena de gala en honor al presidente francés Emmanuel Macron, el rey Felipe VI solicitó un refuerzo de la colaboración entre los estados de la Unión Europea ante la "intrusión masiva" en Ceuta, que calificó de inaceptable. Recordó que la frontera española es también europea y destacó la necesidad de ser más eficaces y solidarios en su protección. Subrayó que los países en la frontera exterior de la UE no pueden afrontar solos esta responsabilidad común. Felipe VI instó a mejorar la cooperación y los recursos entre los estados miembros para enfrentar este desafío.

Felipe VI ha pedido este martes un refuerzo de la colaboración de los estados de la Unión Europea ante "la intrusión masiva de decenas de miles de personas en Ceuta violando una frontera española" que, ha recordado, es también europea, un hecho que ha considerado inaceptable.

Así lo ha dicho en el discurso pronunciado en la cena de gala que los reyes ofrecen al presidente francés, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte Macron, con motivo de su viaje de Estado a España, donde Felipe VI ha destacado la necesidad de ser "más eficaces y solidarios en la protección de la frontera exterior de la Unión".

"Los países que soportamos una mayor presión por encontrarnos en frontera exterior de la Unión Europea no podemos afrontar solos una responsabilidad que es todos", ha advertido el monarca.

Y ha señalado que "lo acontecido en Ceuta este verano es inaceptable y plantea un desafío mayúsculo, desde el punto de vista de seguridad y orden público y humanitario".

Una situación que debe tener como consecuencia un refuerzo de la colaboración entre los estados miembros en recursos y cooperación, según ha dicho el jefe del Estado español ante el más del centenar de invitados que asisten a la cena en el Palacio Real.

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