Crisis de la vivienda
La vivienda se encarece un 7,7% en julio y las compraventas caen más del 11%
Los detalles Las compraventas de vivienda suman siete meses en negativo. En julio se contabilizaron 65.395 compraventas. Las de los pisos disminuyeron un 12,7% y las de los unifamiliares lo hicieron un 6,2%.
Resumen IA supervisado
En julio, la compraventa de viviendas disminuyó un 11,1%, marcando el séptimo mes consecutivo de caída, mientras los precios subieron un 7,7%, según el Consejo General del Notariado. Las hipotecas para viviendas también retrocedieron casi un 5% interanual, en un contexto de escasez de producto que encarece los precios y dificulta el acceso. Las transacciones cayeron en 16 comunidades, destacando el País Vasco y La Rioja con descensos superiores al 20%. El precio medio de la vivienda alcanzó los 2.112 euros/m2, con incrementos significativos en Asturias y Murcia. Las hipotecas disminuyeron en la mayoría de las comunidades, excepto en Extremadura y Cataluña.
* Resumen supervisado por periodistas.
La compraventa de viviendas cayó un 11,1% en julio, encadenando siete meses consecutivos a la baja, mientras que los precios se encarecieron un 7,7%, moderando su avance frente a los meses previos, según los datos que maneja el Consejo General del Notariado.
Por otro lado, las hipotecas para la concesión de vivienda retrocedieron casi un 5% respecto a julio del año anterior, en un contexto marcado por la falta de producto disponible para atender la demanda, que está encareciendo los precios y agravando las dificultades de acceso.
Estos datos se producen después de que en junio las transacciones de vivienda cedieran un 4%, los precios escalaran un 8,8% y las hipotecas aumentaran ligeramente, un 0,2% interanual.
Siete meses de caídas en las compraventas
Con este nuevo ajuste, las compraventas de vivienda suman siete meses en negativo: enero (-11,4%); febrero (-7,7%); marzo (-4,7%); abril (-10,2%); mayo (-11,8%); junio (4%) y julio (7,7%).
En concreto, en julio se contabilizaron 65.395 compraventas. Las de los pisos disminuyeron un 12,7% hasta las 48.415 unidades, mientras que las de los unifamiliares lo hicieron un 6,2% con 16.980 operaciones.
Las transacciones cayeron en 16 comunidades autónomas y únicamente crecieron en Extremadura (0,9%). Los mayores descensos, superiores al 20%, se dieron en el País Vasco (-20,2%) y en La Rioja (-20,1%).
Con caídas superiores a la media también destacaron la Comunidad Valenciana (-19,1%); Asturias (-16,9%); Islas Baleares (-14,5%); Comunidad de Madrid (-14,2%); Galicia (-13,4%) y Castilla-La Mancha (-11,2%).
El precio sigue al alza, por encima de 2.100 euros/m2
En julio, el precio de la vivienda subió un 7,7% interanual hasta los 2.112 euros/m2. Los precios de los pisos tuvieron un ascenso del 12,5% con respecto al mismo mes del año anterior, hasta alcanzar los 2.547 euros/m2, mientras que el precio de las viviendas tipo unifamiliar promedió los 1.495 euros/m2, registrando un aumento del 2,3%.
En 16 autonomías se produjo un encarecimiento en el precio de la vivienda mientras que en las Islas Baleares los precios no variaron respecto a julio de 2025.
Los mayores avances, de doble dígito, se dieron en Asturias (29,3%); Murcia (22,3%); Galicia (19,8%); Islas Canarias (18,8%); País Vasco (13,2%); Comunidad Valenciana (12,6%); Comunidad de Madrid (11,3%); Cantabria (11,2%) y Extremadura (11%). En Cataluña la subida fue del 7,7%.
Los notarios también subrayan en su estadística que la superficie media de la vivienda en España registró en julio un descenso interanual del 2%.
Caen las hipotecas y la cuantía media supera los 183.000 euros
En julio, los préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda decrecieron un 4,9% interanual hasta las 36.685 operaciones. La cuantía promedio de estos préstamos descendió un 0,2%, alcanzando los 183.644 euros.
El porcentaje de compras de viviendas financiadas mediante un préstamo hipotecario se situó en el 56,1%. Además, en este tipo de compras con financiación, la cuantía del préstamo supuso de media el 71,6% del precio.
A nivel territorial, las hipotecas disminuyeron en 15 de las 17 comunidades autónomas y crecieron únicamente en Extremadura (3,1%) y en Cataluña (2,9%).
Las mayores caídas se registraron en La Rioja (-26,9%); Asturias (-19,6%); País Vasco (-12%); Aragón (-10,8%); Castilla-La Mancha (-10,4%); Islas Baleares (-9,1%); Castilla y León (-7,9%); Islas Canarias (-7,9%) o Comunidad Valenciana (-7,6%).
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