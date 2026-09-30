La vivienda se encarece un 7,7% en julio y las compraventas caen más del 11%

Carteles de pisos en venta en el escaparate de una inmobiliaria, en Madrid.

Los detalles Las compraventas de vivienda suman siete meses en negativo. En julio se contabilizaron 65.395 compraventas. Las de los pisos disminuyeron un 12,7% y las de los unifamiliares lo hicieron un 6,2%.

En julio, la compraventa de viviendas disminuyó un 11,1%, marcando el séptimo mes consecutivo de caída, mientras los precios subieron un 7,7%, según el Consejo General del Notariado. Las hipotecas para viviendas también retrocedieron casi un 5% interanual, en un contexto de escasez de producto que encarece los precios y dificulta el acceso. Las transacciones cayeron en 16 comunidades, destacando el País Vasco y La Rioja con descensos superiores al 20%. El precio medio de la vivienda alcanzó los 2.112 euros/m2, con incrementos significativos en Asturias y Murcia. Las hipotecas disminuyeron en la mayoría de las comunidades, excepto en Extremadura y Cataluña.

La compraventa de viviendas cayó un 11,1% en julio, encadenando siete meses consecutivos a la baja, mientras que los precios se encarecieron un 7,7%, moderando su avance frente a los meses previos, según los datos que maneja el Consejo General del Notariado.

Por otro lado, las hipotecas para la concesión de vivienda retrocedieron casi un 5% respecto a julio del año anterior, en un contexto marcado por la falta de producto disponible para atender la demanda, que está encareciendo los precios y agravando las dificultades de acceso.

Estos datos se producen después de que en junio las transacciones de vivienda cedieran un 4%, los precios escalaran un 8,8% y las hipotecas aumentaran ligeramente, un 0,2% interanual.

Siete meses de caídas en las compraventas

Con este nuevo ajuste, las compraventas de vivienda suman siete meses en negativo: enero (-11,4%); febrero (-7,7%); marzo (-4,7%); abril (-10,2%); mayo (-11,8%); junio (4%) y julio (7,7%).

En concreto, en julio se contabilizaron 65.395 compraventas. Las de los pisos disminuyeron un 12,7% hasta las 48.415 unidades, mientras que las de los unifamiliares lo hicieron un 6,2% con 16.980 operaciones.

Las transacciones cayeron en 16 comunidades autónomas y únicamente crecieron en Extremadura (0,9%). Los mayores descensos, superiores al 20%, se dieron en el País Vasco (-20,2%) y en La Rioja (-20,1%).

Con caídas superiores a la media también destacaron la Comunidad Valenciana (-19,1%); Asturias (-16,9%); Islas Baleares (-14,5%); Comunidad de Madrid (-14,2%); Galicia (-13,4%) y Castilla-La Mancha (-11,2%).

El precio sigue al alza, por encima de 2.100 euros/m2

En julio, el precio de la vivienda subió un 7,7% interanual hasta los 2.112 euros/m2. Los precios de los pisos tuvieron un ascenso del 12,5% con respecto al mismo mes del año anterior, hasta alcanzar los 2.547 euros/m2, mientras que el precio de las viviendas tipo unifamiliar promedió los 1.495 euros/m2, registrando un aumento del 2,3%.

En 16 autonomías se produjo un encarecimiento en el precio de la vivienda mientras que en las Islas Baleares los precios no variaron respecto a julio de 2025.

Los mayores avances, de doble dígito, se dieron en Asturias (29,3%); Murcia (22,3%); Galicia (19,8%); Islas Canarias (18,8%); País Vasco (13,2%); Comunidad Valenciana (12,6%); Comunidad de Madrid (11,3%); Cantabria (11,2%) y Extremadura (11%). En Cataluña la subida fue del 7,7%.

Los notarios también subrayan en su estadística que la superficie media de la vivienda en España registró en julio un descenso interanual del 2%.

Caen las hipotecas y la cuantía media supera los 183.000 euros

En julio, los préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda decrecieron un 4,9% interanual hasta las 36.685 operaciones. La cuantía promedio de estos préstamos descendió un 0,2%, alcanzando los 183.644 euros.

El porcentaje de compras de viviendas financiadas mediante un préstamo hipotecario se situó en el 56,1%. Además, en este tipo de compras con financiación, la cuantía del préstamo supuso de media el 71,6% del precio.

A nivel territorial, las hipotecas disminuyeron en 15 de las 17 comunidades autónomas y crecieron únicamente en Extremadura (3,1%) y en Cataluña (2,9%).

Las mayores caídas se registraron en La Rioja (-26,9%); Asturias (-19,6%); País Vasco (-12%); Aragón (-10,8%); Castilla-La Mancha (-10,4%); Islas Baleares (-9,1%); Castilla y León (-7,9%); Islas Canarias (-7,9%) o Comunidad Valenciana (-7,6%).

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