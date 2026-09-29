La crisis de los carburantes se traslada a los alimentos: los productos frescos suben un 5,8% en septiembre

Los detalles El IPC se dispara al 4,9% impulsado por el fuerte encarecimiento de los carburantes. La subida ya empieza a trasladarse a la cesta de la compra, con frutas, verduras, carne y pescado entre los productos que más se encarecen.

La vida se encarece en todos los ámbitos, con la vivienda y los alimentos experimentando aumentos de precios significativos. El IPC ha alcanzado un 4,9 %, su nivel más alto en más de tres años, impulsado principalmente por el alza de los combustibles. Esta crisis energética ha afectado a los alimentos, con productos frescos subiendo un 5,8 % en septiembre, superando la inflación general. Frutas, verduras, carne y pescado han visto incrementos notables. Los carburantes han subido un 21,6 %, afectando tanto a consumidores como a empresarios, quienes reportan una disminución en el consumo. La situación dificulta el acceso a productos esenciales.

La vida es más cara en todos los ámbitos, y es que no solo la vivienda está aumentando cada vez más de precio, también lo hacen los alimentos. El IPC ha alcanzado su tasa más alta en más de tres años, con un 4,9 %. El causante de esto están siendo los combustibles, que están por las nubes. Una subida que ya se está contagiando a la cesta de la compra.

De esta forma, por primera vez, la crisis de los carburantes se ha trasladado a los alimentos. Hasta ahora, el precio de los productos frescos estaba estabilizado, pero en el mes de septiembre ha subido un 5,8%, una cifra que está por encima de la inflacion general.

Donde más se nota esta subida es en la fruta y la verdura. Por ejemplo, el kilo de tomates ahora nos cuesta hasta siete euros. Si nos vamos a la carne, los precios están disparados en la ternera y el cordero. Rafa, carnicero, explica que en tan solo un mes la paletilla ha pasado de estar en 11,95 euros a 14,95.

En el pescado, la subida se nota menos, pero productos como la merluza sí que han variado. "La merluza estaba sobre los 20 euros el kilo y ahora sobre 26", relata Cristina Ros, de Delma les Pescateres de Russafa.

Unas cifras que seguirán en aumento porque nada parece indicar que el precio de la energía vaya a detenerse. Este mes, los carburantes han subido un 21,6%, l o que se traduce en los usuarios que hantes llenaban el depósito con ochenta euros, ahora lo están haciendo con 105.

Este encarecimiento, cada vez mayor, afecta a los consumidores, pero tambien a los empresarios. "Se vende bastante menos. La gente no consume lo que consumía antes", señala Manuel Quesada, gasolinero en la estación de servicio ASC.

Una situación que refleja cómo, pese a ser productos casi de primera necesidad, cada vez es más dificil acceder a ellos.

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