El FMI rebaja al 2,1 % el crecimiento de España por la guerra y alerta de la falta de vivienda

Sí, pero También señala que la economía seguirá estando sostenida por el consumo y la inversión, así como por una caída de la tasa de ahorro que permitirá a los hogares amortiguar el impacto del shock energético.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha ajustado a la baja el crecimiento previsto para España en 2023, situándolo en un 2,1% debido al impacto de la guerra en Oriente Medio. El FMI destaca la importancia de aumentar la oferta de vivienda para mitigar las dificultades de acceso, sugiriendo el fin del control de precios de alquiler y promoviendo el desarrollo urbano. Además, el FMI insiste en la necesidad de acelerar la reducción del déficit público ante el incremento del gasto por el envejecimiento poblacional. En el ámbito laboral, recomienda ajustar las políticas de subsidios y controlar las bajas laborales. También sugiere eliminar tipos reducidos del IVA y alargar el periodo de cotización para pensiones.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha rebajado dos décimas, al 2,1%, el crecimiento previsto para España este año a consecuencia del impacto adverso de la guerra en Oriente Medio, al tiempo que ha alertado de las dificultades crecientes para acceder a una vivienda que exigen más "contundencia" para aumentar la oferta.

La misión del FMI para España (Artículo IV) ha publicado este viernes su declaración anual, recogida por EFE, en la que señala que la economía seguirá estando sostenida por el consumo y la inversión, así como por una caída de la tasa de ahorro que permitirá a los hogares amortiguar el impacto del shock energético. La inflación se elevará a "aproximadamente el 3%" a finales de 2026, para luego descender al 2,2% a finales del 2027.

Las medidas fiscales para amortiguar el impacto de la guerra deben estar bien enfocadas, tener carácter temporal y "no deberían distorsionar los precios de la energía", señala el FMI, que cree que el apoyo público debería considerarse solo si los costes de financiación de la deuda se mantienen bajos y la subida de precios termina afectando a la demanda externa e interna.

En este contexto, el fondo apuesta por que se acelere el ritmo de reducción del déficit público para recuperar "espacio fiscal" con mayor rapidez ante el fuerte incremento del gasto que se espera en las próximas dos décadas a consecuencia del envejecimiento de la población.

La declaración señala que las finanzas públicas han mejorado gracias al fuerte crecimiento económico y a la no deflactación de los tramos del IRPF, además de por el aumento de las cotizaciones sociales, de forma que el incremento de los ingresos ha compensado con creces un considerable incremento del gasto público. No obstante, alerta de que si el gasto sigue creciendo por encima de los objetivos, serán necesarios ajustes adicionales para reducir el déficit público.

Acabar con el control de los precios del alquiler

Respecto a la vivienda, pide acabar con el control de precios tras un periodo de tres años que ha evidenciado que solo ha servido para reducir "de manera significativa" la oferta de vivienda en alquiler.

El FMI valora las iniciativas del Gobierno, como el fomento de la oferta de alquileres asequibles, pero apuesta por acelerar los planes de desarrollo urbano, liberar más suelo para la construcción y agilizar la concesión de permisos para la edificación, tareas en las que apela también a la competencia de las comunidades autónomas. "La oferta de vivienda tienen que aumentar a un ritmo mucho más rápido para hacer frente al gran déficit existente, sobre todo en las zonas de mayor demanda", dice el fondo.

Para prevenir la acumulación de vulnerabilidades financieras relacionadas con la vivienda, en un contexto en el que se aprecian los primeros indicios de una relajación de criterios en la concesión de préstamos hipotecarios, el FMI pide que la liquidez esté respaldada por garantías hipotecarias.

En el ámbito laboral aboga por frenar el "marcado" aumento en la incidencia y duración de las bajas con el despliegue de un mayor control y seguimiento durante el primer año de la incapacidad temporal, así como por rebajar la prestación del subsidio de desempleo para mayores de 52 años y evitar indexar a la inflación la subida anual del salario mínimo interprofesional (SMI). Otras medidas que el FMI lleva año pidiendo pasan por eliminar los tipos reducidos del IVA para muchos productos y por alargar el periodo de cotización sobre el que se calculan las pensiones.

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