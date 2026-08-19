Las farmacéuticas Moderna y Merck se disparan en Wall Street por los resultados esperanzadores de su vacuna contra el melanoma

Moderna anuncia resultados positivos en pruebas con su vacuna contra el cáncer de piel

¿Por qué es importante? Esta vacuna contra este tipo de cáncer ha conseguido objetivos preliminares positivos en el ensayo clínico. Según han explicado, una disminución en la recurrencia de la enfermedad y una dilatación en el desarrollo de metástasis.

Las farmacéuticas estadounidenses Moderna y Merck experimentaron un notable incremento en Wall Street tras anunciar resultados positivos de su vacuna contra el melanoma en un primer ensayo clínico. Moderna vio un crecimiento del 130%, mientras que Merck subió un 10%. La nueva vacuna, que combina una terapia de ARN con el medicamento Keytruda de Merck, mostró una disminución en la recurrencia del cáncer de piel y la metástasis. Los resultados, considerados un avance crucial en la investigación oncológica, serán presentados en una reunión médica y compartidos con autoridades regulatorias. Esta terapia busca mejorar la supervivencia en etapas tempranas del cáncer.

Las farmacéuticas estadounidenses Moderna y Merck se disparaban este miércoles en Wall Street. Concretamente, han conseguido un crecimiento del 130% y un 10%, respectivamente, y todo tras hacer un anuncio muy esperanzador: su vacuna contra el melanoma ha conseguido resultados positivos en un primer ensayo clínico.

Es más, según han explicado, esta vacuna ayudaría a luchar contra el cáncer de piel, pues según los datos obtenidos en el ensayo, se ha visto una disminución en la recurrencia de este tipo de cáncer, así como una dilatación en el desarrollo de metástasis.

Eran las 11:00 hora local (15:00 hora GMT) cuando ambas farmacéuticas han dado a conocer esta información y, casi acto seguido, los títulos de Moderna subían 82,41 dólares con respecto al cierre de la jornada anterior. Cada acción se vendía a 145,37 dólares.

Por su parte, las acciones de Merck ganaban 14,07 dólares y se cotizaban cada una a 149 dólares.

Así, las acciones de Moderna se han disparado un 150% en el Nasdaq, mientras que los títulos de Merck han repuntado más de un 10% en la Bolsa de Nueva York.

Vacuna contra el cáncer de piel en ensayo

Las compañías han combinado una terapia de ARN con un medicamento ya comercializado por Merck, Keytruda, para desarrollar esta nueva terapia, cuyas pruebas suponen el primer resultado positivo de fase 3 para una terapia de neoantígenos individualizada y para una terapia oncológica basada en ARNm.

Los resultados arrojaron "mejoras estadísticamente significativas y clínicamente relevantes" respecto a la supervivencia libre de recurrencia y la supervivencia libre de metástasis a distancia en los casos de este tipo de cáncer cutáneo.

Los datos obtenidos serán presentados en una próxima reunión médica internacional y compartidos con las autoridades regulatorias competentes. "Estos resultados de la fase 3 representan un momento crucial para la investigación oncológica. Durante muchos años, la idea de crear un tratamiento de ARNm diseñado específicamente para el cáncer de cada paciente fue una aspiración. Ahora estamos contribuyendo a convertir esa visión en realidad", ha destacado el consejero delegado de Moderna, Stéphane Bancel.

"Al intervenir en una etapa temprana de la enfermedad, cuando muchos cánceres se consideran más tratables, el objetivo de la terapia adyuvante administrada después de la cirugía es aumentar la posibilidad de curación para un mayor número de pacientes", ha afirmado el presidente de Merck Research Laboratories, Dean Y Li.

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