El cáncer de piel es el más evitable: cómo prevenirlo más allá de la crema solar

Los detalles Cada año se diagnostican 80.000 nuevos casos de cáncer de piel, pero hay muchos hábitos para disminuir los riesgos de tener esta enfermedad.

El Sol, aunque esencial para la vida, es un factor de riesgo para la piel, siendo el cáncer de piel uno de los más evitables con medidas preventivas. En Andalucía, donde el sol abunda, se ha lanzado una campaña para concienciar sobre la protección solar. El uso de crema solar es fundamental, aplicándola al menos cada dos horas y después de cada baño en la playa o piscina. Además, el dermatólogo Pedro Navarro aconseja buscar sombra y evitar las horas de mayor radiación solar. La educación desde la infancia es crucial, ya que la piel "tiene memoria" y su cuidado temprano garantiza una salud mejor en el futuro.

El Sol, que tanto calienta en invierno y broncea en verano, puede ser también el principal factor de riesgo para la piel, aunque por suerte, justamente el de piel es el tipo de cáncer más evitable. Basta con tomárselo en serio y poner medidas para intentar prevenir esta enfermedad, de la que cada año se diagnostican 80.000 nuevos casos.

En Andalucía, la comunidad autónoma con más horas de sol al año, y saben bien la importancia de cuidarse del sol. Por eso, han lanzado una campaña que recuerda la importancia de la prevención.

La crema, clave

El primer consejo es el que ya todos conocemos: echarse crema. "Yo lo hago muy mal. Yo me la echo una vez, nada más. Lo hago fatal. Yo lo sé, que lo hago fatal", cuenta una mujer a laSexta. Otra chica, sin embargo, asegura que "no salgo de mi casa si no tengo protector solar, tengo uno facial y uno corporal".

Pero, además de ponerse protector solar, la clave está en hacerlo de forma continuada cuando pasamos mucho tiempo expuestos al sol. Concretamente, al menos cada dos horas o, en caso de estar en la playa o la piscina, después de cada baño. "Agua y crema, agua y crema", subraya un bañista.

Hábitos de prevención

Asimismo, el dermatólogo Pedro Navarro recuerda que también se debe desarrollar "una serie de hábitos" que van más allá del protector solar "como puede ser la búsqueda de la sombra o evitar las horas centrales del día".

Porque en un país con una media de 300 días de sol al año, el riesgo nos espera agazapado en cada rincón del calendario y no solo en vacaciones. Hay que saber convivir con el sol, también mientras trabajamos o cuando estamos de paseo.

"El niño aprende siempre por imitación, entonces el padre es el que tiene que crearle las pautas de comportamiento", subraya el doctor Navarro. Porque la piel tiene memoria y, cuanto antes empiece a cuidarse, más sana estará en el futuro.

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