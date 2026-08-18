Encontrar piso para el nuevo curso: misión imposible para los estudiantes universitarios

Los detalles El precio por habitación ha subido prácticamente en todas las grandes ciudades. Encabeza el rango de precios Barcelona, que tiene el precio más alto, con 627€; le siguen Madrid, alrededor de 575€; Bilbao (550€) o Sevilla (400€).

Este martes, Más Vale Tarde ha abordado la problemática del alquiler, porque acceder a una vivienda en las grandes ciudades es complicadísimo y más de cara a la vuelta a las aulas. Ante el inicio de un nuevo curso, los universitarios tratan de hacerse con un piso y es carísimo.

Ahora mismo, el precio por habitación ha subido prácticamente en todas las grandes ciudades. Es el caso de Barcelona, que tiene el precio más alto con 627€; también ha subido en Madrid, alrededor de 575€; Bilbao (550€) o Sevilla (400€).

Estas cifras son de una habitación, ni siquiera pueden plantearse alquilar un piso entero. Es desesperante, no solo para los jóvenes que quieren estudiar fuera de casa, sino también para los padres que tienen que pagarlo, si es que pueden.

En Más Vale Tarde, María Ruiz, periodista de laSexta Noticias asegura que conseguir habitación es una auténtica competición para las familias: "Hay unos 530.000 estudiantes que tienen que desplazarse fuera de sus casas para estudiar y solamente hay plazas de residencia o de colegios mayores para 132.000". "Es decir, tres de cada cuatro tienen que acceder a una habitación, porque por un piso es imposible. Y efectivamente son los padres los que normalmente costean sus estudios, y esta es la situación en la que se encuentran, sobre todo en las zonas rurales, que es donde se tienen que ir a estudiar fuera", añade Ruiz.

"Yo tengo dos hijos, uno está haciendo un Grado Superior y la otra está estudiando Magisterio en Salamanca. Yo empezaré el mes pagando 3.000€ solo viviendo y comiendo. Luego si hay que pagar matrículas de universidad, pues imagínate todo esto lo que nos supone", comenta una madre a laSexta Noticias.

La búsqueda empieza un año antes

De media, las principales en las principales ciudades españolas son 500€ por una habitación. Y María Ruiz explica también en Más Vale Tarde que encima no encuentran: "Para encontrar una habitación tienen que empezar a buscar un año antes y, con suerte, unos meses después ya encuentran algo que medianamente les convenga, pero no significa que sea barato, sigue siendo carísimo". Además, Ruiz asegura que los anuncios que publican los propietarios reciben entre un 30% y un 50% más de visitas.

Más Vale Tarde ha estado con estudiantes de Salas de los Infantes, en Burgos. "Empezamos a buscar piso el año pasado no, el anterior, la mayoría 2.100€ y he llegado a ver alguno por 2.500€", asegura una estudiante a laSexta Noticias.

En muchas ciudades, los precios han subido hasta un 27% en el último año. "Estoy super agobiada porque no encuentro dónde alojarme", cuenta una estudiante. "Ya estamos buscando piso para el año que viene, porque si no es imposible", comenta otra universitaria.

Una habitación puede llegar a costar hasta 800 €: "Nosotros somos cinco estudiantes de doctorado y trabajadores, de 27 a 35 años, y tenemos que compartir porque no nos podemos permitir un alquiler independiente", relatan. .

Y tampoco baja el precio en ciudades que hasta hace poco eran mucho más asequibles. "Hemos tenido que buscar pisos tanto en ciudades como Salamanca o como Burgos, que a priori parecen bastante económicas, pero están desorbitados", relata otra estudiante.

A esto hay que añadirle los requisitos que ponen algunos propietarios: "Te piden que pagues sin ir a ver el piso, te enseñan unas fotos y luego los pisos no son lo que corresponde", aseguran las universitarias.

Una situación que, lejos de mejorar, está empeorando cada año.

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