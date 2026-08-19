Juan Roig visita Ceuta para mostrar su apoyo a los trabajadores de Mercadona por la crisis en la ciudad

Los detalles Roig visitó las dos tiendas de Mercadona en la ciudad autónoma para conocer cómo se está viviendo esta situación excepcional, durante la que puso en valor el "esfuerzo" y el "compromiso" por parte de la plantilla.

El presidente de Mercadona, Juan Roig, acudió personalmente este martes a Ceuta para "apoyar a los equipos" de su red de supermercados tras la crisis desatada desde finales de julio por la entrada irregular de alrededor de 72.000 inmigrantes.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, dio a conocer esta visita en sus redes sociales con un mensaje y una fotografía sonriente junto a Roig.

"Gracias a Juan Roig por venir personalmente a Ceuta, dar la cara, apoyar a los equipos de Mercadona y ponerse a disposición de nuestra ciudad y de los ceutíes. Un gesto de cercanía y compromiso que valoro especialmente. Gracias por estar al lado de Ceuta", dijo Vivas.

Por su parte, Roig visitó las dos tiendas de Mercadona en la ciudad autónoma para conocer cómo se está viviendo esta situación excepcional, durante la que puso en valor el "esfuerzo" y el "compromiso" por parte de la plantilla.

Al inicio de la llegada masiva de migrantes, diferentes medios de comunicación y ciudadanos ceutíes trasladaron que decenas de personas se concentraron a las puertas de una de las tiendas de Mercadona de esta ciudad para tratar de conseguir alimentos, lo que ocasionó situaciones de tensión pero no se consumó ningún saqueo.

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