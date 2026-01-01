España limitará las condiciones a los créditos al consumo con intereses abusivos y usará la IA para reducir la burocracia

Los detalles Carlos Cuerpo ha anunciado esta medida con el objetivo de buscar la transparencia en este tipo de financiación y para reforzar la protección de los consumidores.

Carlos Cuerpo, ministro de Economía, ha anunciado que en enero de 2026 se aprobará una medida para limitar las condiciones de créditos al consumo con intereses abusivos. En una entrevista en la 'Cadena Ser', Cuerpo explicó que la medida busca aumentar la transparencia y proteger a los consumidores, estableciendo un plazo mínimo de 24 horas para aceptar ofertas de crédito. La regulación se centrará en la transparencia de la publicidad de créditos rápidos y en poner límites a los costes de estos productos. Además, Cuerpo ha adelantado el uso de inteligencia artificial para reducir la burocracia empresarial, facilitando a las pymes el acceso a ayudas y trámites automáticos. También defendió regular la IA para proteger a los usuarios sin frenar la innovación.

Carlos Cuerpo ha anunciado cuál va a ser su primera medida para este 2026. El ministro de Economía va a poner límites a las condiciones de los créditos al consumo que tengan intereses abusivos, en algo que el Gobierno va a aprobar este mes de enero.

Así lo ha expresado en una entrevista en la 'Cadena Ser', en donde ha afirmado que esta medida busca incrementar la transparencia en las condiciones de este tipo de financiación y proteger a los consumidores, estableciendo además un plazo mínimo de 24 horas para que puedan aceptar la oferta de crédito con la debida información y reflexión.

La nueva regulación, según Cuerpo, va a reforzar la protección de los consumidores "en tres dimensiones". La primera será la transparencia, obligando a que cuando se promocionen créditos rápidos, microcréditos o tarjetas 'revolving' la publicidad no ponga solo en foco en la rapidez de acceso al dinero sino también el resto de condiciones para evitar engaños por la inmediatez.

Además, se va a exigir que entre una oferta vinculante y su aceptación transcurra un mínimo de 24 horas para frenar decisiones impulsivas sobre productos financieros complejos.

Finalmente, como cuenta el ministro, "poner un tope" y unos "límites a los costes de este tipo de productos".

IA para reducir la burocracia

Cuerpo ha avanzado cambios para reducir la burocracia empresarial mediante la inteligencia artificial a partir de este año. En concreto, ha explicado que se trabaja en un sistema similar "a un ChatGPT para pymes o un Géminis" para que puedan conocer a qué ayudas pueden optar y tramitar así las solicitudes de forma automática con datos ya incorporados, "como el IRPF cuando llega el borrador de la declaración de la renta".

Sobre IA, el ministro ha defendido la necesidad de una regulación entendida como protección. Ha afirmado que se ha de encontrar "ese equilibrio" para no frenar la innovación pero sí "proteger mínimamente a los usuarios" y fijar "unas reglas mínimas".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.