Consumo limita la oferta de ultraprocesados en centros públicos: solo habrá dos raciones semanales en centros con pensión completa y régimen residencial

¿Por qué es importante? La medida garantizará que no haya ultraprocesados en los menús infantiles o que haya al menos un 80% de los productos de las máquinas 'vending' que sean saludables, entre otras cuestiones.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha anunciado un real decreto que limitará la oferta de alimentos ultraprocesados en centros públicos como universidades, bibliotecas y museos. Esta medida, presentada por el ministro Pablo Bustinduy, busca promover una alimentación saludable y sostenible, estableciendo criterios mínimos de calidad nutricional. En centros con régimen residencial, se limitarán las raciones de ultraprocesados, y en los menús infantiles se excluirán por completo. Además, se regulará el contenido de las máquinas 'vending' para que al menos el 80% de los productos sean saludables. Se realizarán "cribados nutricionales" en hospitales y residencias para prevenir la desnutrición.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 limitará la oferta de ultraprocesados en todos los centros públicos, incluidos universidades, bibliotecas y museos. Así lo anunció este jueves el ministro Pablo Bustinduy al exponer los detalles del real decreto para garantizar una alimentación saludable en hospitales y residencias, además de otros centros públicos y centros privados para personas dependientes o con necesidades especiales.

El Real Decreto, que sale a información pública este jueves, fomentará una alimentación más saludable y respetuosa con el medio ambiente, estableciendo unos criterios mínimos de calidad nutricional y sostenibilidad en todo tipo de centros públicos como museos, bibliotecas, universidades, centros deportivos o en la restauración de los centros públicos de trabajo.

Bustinduy hizo este anuncio en el marco de la XVI Convención NAOS, en un acto donde se entregaron los XVII y XVIII Premios Estrategia NAOS y que fue presidido por la Reina y el propio ministro, para quien "resulta incomprensible que la Administración permita que primen las ofertas alimentarias insanas, ya sea en colegios públicos, hospitales, residencias o cualquier otro espacio".

Estas mejoras se aplicarán también en los centros, sean públicos o privados, que atiendan a personas dependientes o con necesidades especiales como centros sanitarios, sociosanitarios, residencias y centros de mayores, centros de atención a mujeres víctimas de violencia de género o centros de tutela de personas menores.

Nada de ultraprocesados en los menús infantiles

Según precisó el ministerio, se va a limitar la cantidad máxima de ultraprocesados y frituras que se puedan servir en los menús. En aquellos centros en los que haya un régimen residencial o pensión completa, habrá como máximo dos raciones semanales de ultraprocesados. En el caso de los desayunos y meriendas, el límite será de máximo uno a la semana; para los menús infantiles de todos estos centros se excluirán por completo todos los ultraprocesados y, además, se atenderán las necesidades individuales de las personas usuarias, por motivos de salud, éticos o religiosos.

La medida, además, garantizará que al menos un 80% de los productos de las máquinas 'vending' sean saludables, regulando la presencia de productos ultraprocesados y poco saludables en las máquinas expendedoras, productos que, además, no podrán situarse en las filas centrales o con mayor visibilidad. Una norma que se complementa con el acceso al agua mediante la implantación de fuentes en las instalaciones, adecuadamente señalizadas, que ofrezcan agua potable de forma gratuita.

Consumo también garantizará un 90% de frutas y hortalizas frescas de temporada y menús variados y fomentará que todas las comidas sean preparadas en sus propias cocinas, de modo que la alimentación se base en alimentos frescos. El texto legislativo fijará un porcentaje mínimo de frutas y hortalizas de temporada (90%) y procedente de circuitos cortos y producción ecológica (10%).

Habrá "cribados nutricionales"

Por último, se realizarán "cribados nutricionales" tanto en hospitales como en centros residenciales, en los ingresos y de forma periódica, para "prevenir y detectar precozmente situaciones de desnutrición o riesgo nutricional". A raíz de estos cribados se promoverán planes de atención nutricional, según sus necesidades, se les informará de estos resultados y las medidas adoptadas y se les darán indicaciones al alta.

Esta norma "sigue la estela", según puntualizó Consumo, del Real Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles que aprobó el Gobierno en abril de 2025, a través del cual se garantiza que todos los niños y niñas tengan cinco comidas saludables a la semana en los centros escolares, promoviendo el consumo diario de frutas y verduras frescas y de temporada, en línea con los estándares de la OMS.

En este sentido, Bustinduy subrayó que su departamento ha "querido entender los comedores no sólo como lugares donde se proporcionan comidas a millones de escolares, sino también como espacios de aprendizaje de lo que es una dieta sana y variada". "Espacios para la educación en salud, favoreciendo la incorporación de buenos hábitos que acompañarán a los niños y niñas durante toda la vida", aseveró durante su discurso en la entrega de los Premios Estrategia NAOS.

