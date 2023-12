En tiendas, en mercadillos, en reuniones familiares.... no hay quien se escape a su ritmo. No en vano, 'All I want for Christmas is you' ostenta el récord Guinness al Villancico más reconocible del mundo -tiene otros dos, a canción más reproducida en un día en Spotify y la que más semanas ha estado dentro del top 10 de la lista oficial de canciones del Reino Unido-.

Mariah Carey dice que tardó 15 minutos en escribirla, los más rentables de su carrera, porque desde mediados de los 90 este tema le ha reportado mas de sesenta millones de euros. Lo único que quiere la diva (además de ti) es ingresar casi medio millón de euros cada navidad.

Sin embargo, en el numero uno de recaudación hay otro éxito, menos conocido y más rockero, el 'Merry Xmas Everybody' de los británicos Slade. Hasta 687.000 euros estima la revista Forbes que generan cada año en derechos, aunque según otros cálculos, la cifra podría ascender hasta el millón.

En los 515.000 euros anuales se quedan The Pogues con su 'Fairytale of New York'. Versionada innumerables veces desde músicos callejeros hasta artistas de la talla de Ed Sheeran o Coldplay, la canción se ha convertido en todo un icono navideño. De hecho, hace un par de semanas falleció Shane MacGowan, cantante original y compositor de la canción, y en su entierro se cantó y se bailó el éxito.

Más de medio siglo lleva sonando 'White Christmas', con unos beneficios de más de 53 millones en toda su historia. Solo la versión del Bing Cosby, genera 360.000 euros anuales. Un pellizco más generan 'Last Christmas', otra de las canciones míticas de estas fechas. Según Forbes, general 410.000 euros anuales en derechos, que los integrantes de Wham!, George Michael y Andrey Ridgeley cedieron a un proyecto solidario en los años 80.