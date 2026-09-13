Cagigal advierte sobre un "problema muy serio" con los precios de los carburantes: "Pueden llegar a los 2,5 euros el litro a corto plazo"

Los detalles El experto energético afirma que no va a haber desabastecimiento. Sin embargo, eso no significa que nos vayamos a librar de pagar más por llenar los depósitos de nuestros vehículos.

Nos enfrentamos a un invierno complicado debido a la alta demanda de carburante y la menor oferta, exacerbada por la inestabilidad geopolítica en Oriente Medio, que podría encarecer el repostaje. Aunque los expertos descartan un desabastecimiento, Carlos Cagigal advierte de posibles cuellos de botella en algunos países. Sin embargo, España tiene un sistema industrial robusto que asegura el suministro de diésel, gasolina y keroseno. A pesar de ello, los precios podrían alcanzar los 2,5 euros por litro. Los expertos aconsejan tomar medidas para ahorrar energía y prepararse para un posible invierno 'negro'.

Nos preparamos para vivir un invierno 'negro' ante la mayor demanda de carburante, la menor oferta y una situación geopolítica que complica todavía más el mercado. Las guerras y la tensión en Oriente Medio afecta directamente al suministro de petróleo y sus derivados. Y ese es el verdadero miedo: que repostar sea cada vez más caro.

Según los expertos, no hay por qué alarmarse en lo referente al desabastecimiento, aunque, tal y como subraya el experto energético Carlos Cagigal, "sí puede ocurrir que puntualmente haya en algún país un cuello de botella".

Sin embargo, España tiene un as bajo la manga. Y es que "el sistema industrial que tienen nuestras energéticas nos va a garantizar todo el suministro de diésel, gasolina y keroseno necesario", afirma Cagigal.

En este aspecto, cabe destacar que el poder estar tranquilos con el suministro no significa que nos vayamos a librar de la subida de precios. El experto energético Carlos Cagigal advierte al respecto de que "va a ver un problema de precios muy serio". "Puede que el diésel y la gasolina lleguen a los 2,5 euros el litro a corto plazo", añade.

Ante este escenario, los expertos recomiendan empezar a tomar medidas que ayuden a ahorro energético. Y es que ser previsor es una de las claves a la hora de afrontar la llegada de un posible invierno 'negro'.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido