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Temor a un inverno negro

Cagigal advierte sobre un "problema muy serio" con los precios de los carburantes: "Pueden llegar a los 2,5 euros el litro a corto plazo"

Los detalles El experto energético afirma que no va a haber desabastecimiento. Sin embargo, eso no significa que nos vayamos a librar de pagar más por llenar los depósitos de nuestros vehículos.

Carlos Cagigal
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Nos preparamos para vivir un invierno 'negro' ante la mayor demanda de carburante, la menor oferta y una situación geopolítica que complica todavía más el mercado. Las guerras y la tensión en Oriente Medio afecta directamente al suministro de petróleo y sus derivados. Y ese es el verdadero miedo: que repostar sea cada vez más caro.

Según los expertos, no hay por qué alarmarse en lo referente al desabastecimiento, aunque, tal y como subraya el experto energético Carlos Cagigal, "sí puede ocurrir que puntualmente haya en algún país un cuello de botella".

Sin embargo, España tiene un as bajo la manga. Y es que "el sistema industrial que tienen nuestras energéticas nos va a garantizar todo el suministro de diésel, gasolina y keroseno necesario", afirma Cagigal.

En este aspecto, cabe destacar que el poder estar tranquilos con el suministro no significa que nos vayamos a librar de la subida de precios. El experto energético Carlos Cagigal advierte al respecto de que "va a ver un problema de precios muy serio". "Puede que el diésel y la gasolina lleguen a los 2,5 euros el litro a corto plazo", añade.

Ante este escenario, los expertos recomiendan empezar a tomar medidas que ayuden a ahorro energético. Y es que ser previsor es una de las claves a la hora de afrontar la llegada de un posible invierno 'negro'.

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