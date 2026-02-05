Ahora

Banco Sabadell nombra consejero delegado a Marc Armengol en sustitución de González-Bueno

¿Qué han dicho? El consejo de administración del Sabadell ha valorado la profunda transformación del banco impulsada por César González-Bueno y el fuerte crecimiento de los resultados.

Marc Armengol, nuevo CEO de Banco Sabadell.Marc Armengol, nuevo CEO de Banco Sabadell.EP
El consejo de administración del Banco Sabadell propone el nombramiento de Marc Armengol, máximo responsable de su filial TSB, como consejero delegado del Grupo Banco Sabadell, en sustitución de César González-Bueno, que deja sus funciones al considerar que es el momento óptimo para el relevo.

Según ha informado este jueves la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Armengol será el primer ejecutivo del Banco Sabadell previsiblemente a partir de mayo, una vez celebrada la junta de accionistas y recibidas las autorizaciones preceptivas por parte del Banco Central Europeo (BCE).

El consejo de administración del Sabadell ha valorado la profunda transformación del banco impulsada por César González-Bueno y el fuerte crecimiento de los resultados, que ha tenido su reflejo en la evolución de la cotización de las acciones de Banco Sabadell.

En cuanto a Armengol, el máximo órgano de gestión del Sabadell ha destacado su capacidad de liderazgo y gestión en el ámbito nacional e internacional, demostrada en las numerosas posiciones de responsabilidad que ha ocupado en la entidad a lo largo de los casi 25 años que lleva vinculado al grupo.

