El paro aumenta en 30.392 personas en el peor enero desde 2012: se han destruido 270.800 empleos

En enero, el desempleo en España aumentó en 30.392 personas, aunque en términos interanuales el paro ha disminuido un 6,17%, alcanzando su nivel más bajo para este mes desde 2008. Según el Ministerio de Trabajo, el paro desestacionalizado bajó en 25.402 personas. El número total de desempleados es de 2.439.062. Por sectores, el paro disminuyó en Construcción, Industria y el Colectivo Sin Empleo Anterior, pero aumentó en Servicios y Agricultura. La afiliación a la Seguridad Social creció en casi 480.000 personas en el último año, alcanzando un récord en enero. La ministra Elma Saiz destacó el sólido comportamiento del mercado laboral, con un notable crecimiento en la ocupación de jóvenes y mayores de 55 años.

Tras celebrar los mejores datos del paro de los últimos 18 años, la cifra de desempleados vuelve a crecer en enero con un aumento de 30.392 personas, un incremento que no frena un descenso en términos interanuales que se sitúa en un 6,17%. Según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el paro está en su nivel más bajo en este mes de enero desde 2008, con un descenso en 160.381 desempleados respecto al mismo mes del año anterior.

En términos desestacionalizados, el paro baja en 25.402 personas. No obstante, el número de desempleados crece en 30.392 personas, un 1,26%, respecto a diciembre de 2025. El paro registrado total se sitúa en 2.439.062 personas. Por sectores económicos, el paro registrado desciende en Construcción en 3.793 personas (-2,13%), Industria en 14 personas (-0,01%) y en el Colectivo Sin Empleo Anterior en 1.755 personas (-0,79%). Aumenta en Servicios en 35.073 personas (2,01%) y en Agricultura en 881 personas (1,19%).

Respecto a la afiliación de la Seguridad Social, el mercado laboral crece en casi 480.000 de afiliados a la Seguridad Social en los últimos 12 meses, en concreto, 477.818 afiliados en la serie original, hasta un total de 21.573.632. Se trata de un incremento del 2,3% interanual y del nivel más elevado en un mes de enero en toda la serie. No obstante, respecto al último mes se ha producido una bajada de 270.782 afiliados, lo que supone la peor bajada en este mes desde 2012.

De forma similar a los datos del paro, hay un retroceso del 1,2% respecto a diciembre. "Este es tradicionalmente un mes negativo en el mercado laboral, un efecto que este año se ha agravado por tener un clima especialmente adverso", aseguran desde el Ministerio.

Si se descuenta el componente estacional y el efecto calendario, se han registrado 17.311 afiliados más solo en el último mes, hasta llegar a un total de 21.885.039, el nivel más elevado de la serie histórica.

"Gracias a un importante crecimiento interanual, termina el mes de enero con más trabajadores de la serie. Tenemos que mirar con detenimiento el dato desestacionalizado, y vemos que el comportamiento del mercado laboral sigue siendo muy sólido. Somos la economía que más crece en nuestro entorno y un motor de creación de empleo en Europa", asegura Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La ocupación de los menores de 30 años se incrementa un 26,7% y la de los mayores de 55 años y más, un 23,7% desde antes de la reforma laboral. Esto supone que crecen casi 15 puntos porcentuales en el primer caso y 12 puntos porcentuales, en el segundo, por encima del incremento del conjunto de la media, que es del 11,8%.

El número de trabajadores autónomos sigue creciendo y se sitúa por encima de los 3,4 millones (RETA y SETA), con 37.796 más que hace un año, lo que supone un crecimiento del 1,1%

