Impacto inmediato: la Bolsa de Sao Paulo registra una caída del 16,6% tras la victoria de Lula en las elecciones

Un hombre hace con las manos el gesto de la letra "L" en referencia al presidente Luiz Inácio Lula da Silva este lunes, frente a la Bolsa de Valores, en São Paulo (Brasil)

Los detalles Los títulos preferentes de la petrolera estatal Petrobras, la mayor empresa de Brasil, se dejaron un 8,6%, mientras que los del banco Itaú retrocedieron un 15,6%.

La Bolsa de São Paulo experimentó una caída del 16,6% tras la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva, lo que llevó a activar el 'circuit breaker', mecanismo que se emplea cuando las caídas superan el 10%. Los títulos de Petrobras y el banco Itaú también sufrieron descensos significativos. El real brasileño se depreció un 12% frente al dólar. La victoria de Lula sorprendió al mercado, que prefería al ultraderechista Bolsonaro. En España, empresas con intereses en Brasil, como Telefónica y Banco Santander, también registraron pérdidas. Telefónica cayó un 6,4% y Banco Santander un 3%.

La Bolsa de São Paulo ha abierto este lunes con una fuerte caída del 16,6 %, después de la reelección del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en los comicios de este domingo.

Antes del desplome, la entidad administradora del parqué paulista suspendió las contrataciones durante 30 minutos, un mecanismo extraordinario conocido como 'circuit breaker' que se activa cuando hay caídas de más del 10 %. Es la primera vez que se implementa el mecanismo en la Bolsa de Sao Paulo desde el estallido de la pandemia de la Covid-19 en 2020.

Los títulos preferentes de la petrolera estatal Petrobras, la mayor empresa de Brasil, se dejaron un 8,6%, mientras que los del banco Itaú retrocedieron un 15,6%. En el mercado de divisas, el real brasileño se depreció esta mañana un 12% frente al dólar, cotizado a 5,444 reales para la venta y 5,945 para la compra en el tipo de cambio comercial brasileño.

La fuerte caída bursátil y la depreciación de la moneda responden a la sorpresa por la victoria de Lula, quien obtuvo el 52% de los votos frente al 48% de su rival, Flávio Bolsonaro.

La reelección supuso la ruptura de las expectativas que se tenían en torno a la elección de Bolsonaro, después de que este aventajara al líder progresista en la primera vuelta de las presidenciales hace tres semanas. El mercado albergaba una clara preferencia por el candidato ultraderechista, quien había prometido realizar un ajuste fiscal ante el aumento de la deuda en los últimos años, así como privatizar algunas empresas públicas.

Lula, por otro lado, se comprometió durante la campaña a mantener un fuerte gasto social, especialmente en educación y sanidad, un sello de sus tres mandatos presidenciales. Además, el presidente prometió impulsar una reforma constitucional para garantizar el derecho al transporte público gratuito los fines de semana.

Como reflejo de esa preferencia del mercado por el senador ultraderechista, la Bolsa se disparó un 7,7 % tras la primera vuelta de las presidenciales. Ese día el parqué cerró en su máximo histórico, impulsado por la confianza del mercado en una eventual victoria de Bolsonaro que no se materializó este domingo.

Los efectos en España

En nuestro país tampoco ha sido una buen día para las empresas con intereses en Brasil. Aunque el IBEX 35 ha iniciado la semana con un ascenso del 0,23% que le permitió recuperar la cota de los 19.000 y quedarse en los 19.033,3 puntos, hasta nueve de las entidades que lo componen han registrado pérdidas y varias tienen negocios en el país.

Telefónica, con casi un tercio de sus ingresos en ese país, lidera las pérdidas, con una bajada del 6,4%. Le sigue el Banco Santander, que hoy se ha dejado un 3% al ser Brasil uno de sus principales mercados.

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