La bombona de butano de 12,5 kilos subirá un 3,95% hasta 19,55 euros

Los detalles La subida se ve limitada por el tercer paquete de medidas para afrontar las consecuencias económicas del conflicto de Oriente Medio.

El BOE ha anunciado que el precio máximo de la bombona de butano de 12,5 kilos subirá a 19,55 euros, un 3,95 % más que la anterior revisión, debido al incremento del 47,89 % en el precio de las materias primas, un 7,87 % en los costes de fletes y la depreciación del euro frente al dólar. Esta subida está limitada por el tercer paquete de medidas anticrisis relacionado con el conflicto de Oriente Medio, fijando el precio máximo hasta junio de 2027. El precio de los gases licuados del petróleo envasados se revisa bimestralmente y está regulado para evitar fluctuaciones mayores al 5 %.

Tal como ha publicado el BOE, el precio máximo de venta al público de la bombona de butano de 12,5 kilos subirá a partir de mañana hasta los 19,55 euros, el tope marcado por el tercer paquete de medidas del plan anticrisis, un 3,95 % más que el precio fijado en la última revisión.

En esta última revisión se tiene en cuenta el aumento del precio de las materias primas, un 47,89 %, junto con un aumento del coste de los fletes, 7,87 %, y la depreciación del 1,29 % del euro frente al dólar.

Asimismo, la subida se ve limitada por el tercer paquete de medidas para afrontar las consecuencias económicas del conflicto de Oriente Medio, donde se incluía el tope del precio de la bombona de butano al fijar su precio máximo en 19,55 euros hasta junio de 2027.

Igualmente, esta norma establece que la diferencia entre el precio máximo teórico calculado y el precio de venta máximo permitido se recuperará en posteriores revisiones.

El precio de venta de los gases licuados del petróleo envasados (GLP) de entre 8 y 12 kg, la tradicional bombona de butano, no está liberalizados y su valor se revisa bimestralmente el tercer martes del mes. Una revisión que se calcula en función del coste de la materia prima -propano y butano- en los mercados internacionales, así como del coste de los fletes y la evolución del tipo de cambio, entre otros elementos.

Esta revisión, al alza o a la baja, está limitada al 5 % acumulándose el exceso o defecto del precio para su aplicación en posteriores revisiones.

La bombona de butano es una mezcla de hidrocarburos, principalmente compuesta de butano, que sirve como alternativa al gas natural para su consumo energético en envases a presión, especialmente en poblaciones o núcleos urbanos sin conexión a la red de gas natural.

En 2025 se consumieron 57 millones de envases de GLP de distintas capacidades, según fuentes del Ministerio de Transición Ecológica, aunque su consumo ha descendido más de un 12 % desde 2021.

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