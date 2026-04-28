España, embargada por morosa: cierra el Instituto Cervantes en Utrecht por una deuda millonaria tras el recorte de primas de Rajoy

Los detalles España tiene 50 demandas abiertas por la reducción retroactiva de las primas a las renovables. Hasta 2,3 millones de euros con 27 acreedores. Entre ellas, una con un fondo de Estados Unidos que ahora quiere subastar la sede del Instituto Cervantes para subsanar la deuda.

A España le han embargado la sede del Instituto Cervantes en Utrecht, en Países Bajos, y ojo, porque hay amenazas sobre otro posible embargo: el de las cuentas de la Selección Española de Fútbol cuando vaya al mundial de Estados Unidos. Todo viene de la época del Gobierno de Mariano Rajoy, de cuando le cogió el gusto a la tijera y recortó beneficios a los inversores de las renovables. Nos han denunciado por medio mundo.

El Instituto Cervantes está presente en más de 80 ciudades del mundo, pero desde este martes, lo estará en una menos: en la holandesa Utrecht. Todo, porque un juez le ha embargado la sede directamente a España a causa de una deuda que tiene nuestro país con varios fondos de inversión desde hace años.

En concreto, España debe más de 2,3 millones de euros a 27 acreedores que, el año 2007, invirtieron en nuestras renovables esperando altas rentabilidades. Sin embargo, llegó la crisis y el Gobierno de Rajoy, al borde del rescate, recortó el reparto de los beneficios conseguidos. O como él mismodijo: "Decidimos bajar las primas a las renovables. Que aun así, siguen siendo unas buenas primas". Ahora, España tiene 50 demandas abiertas por la reducción retroactiva de las primas a las renovables.

Una decisión que para muchos fue y es ilegal. Por ello, han embargado la sede del Instituto Cervantes, baluarte de la cultura española, a favor de un fondo norteamericano. Ahora, este fondo ya estudia subastar la sede del Instituto Cervantes para saldar la deuda.

Lo mismo pasó con las cuentas de la organización en Londres. "El Instituto Cervantes depende del Gobierno español y, de hecho, las cuentas las recibe a través del Gobierno español", ha explicado Leticia González, abogada experta en casos civiles y mercantiles. "Y por eso, esas cuentas sí las ha podido embargar", ha añadido.

La Selección Española, en el punto de mira

Lo mismo podría pasar con los gastos de la Selección Española de Fútbol para el Mundial que se jugará en Estados Unidos. Un juez ha puesto el foco en todos sus movimientos con proveedores, patrocinadores y hasta en los alojamientos.

"Ellos podrían recibir fondos del Gobierno para poderlos embargar", asegura González. En total, hasta 400 activos españoles en el extranjero susceptibles de embargo y que van desde buques de Navantia en Australia, hasta el mismísimo Falcon del presidente del Gobierno.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la y el mejor contenido aquí.