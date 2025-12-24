¿Cuánto suben las pensiones en 2026? Así quedan las mínimas, las máximas y las no contributivas

¿Por qué es importante? Los pensionistas que menos ganan están brindando desde este martes: a partir del 1 de enero van a empezar a cobrar entre un 7 y un 11% más. O lo que es lo mismo, van a ganar poder adquisitivo.

A partir del 1 de enero, los pensionistas verán un aumento en sus ingresos, con subidas entre el 7% y el 11% para quienes menos ganan, mejorando así su poder adquisitivo. Las pensiones subirán un 2,7% en general, lo que significa que un pensionista con una pensión media de 1.500 euros mensuales pasará a recibir 1.552 euros, un incremento de 40 euros al mes. Las pensiones mínimas para hogares unipersonales aumentarán un 7,07%, y un 11,4% para quienes tienen cónyuge a cargo. Las pensiones no contributivas también subirán un 11,4%. Este ajuste representa un gasto adicional de más de 5.000 millones de euros para el Estado.

¿Cuánto van a subir las pensiones el año que viene?

Las pensiones el año que viene van a subir un 2,7%. En la práctica, un pensionista que ganó este año unos 1.500 euros al mes, que es la pensión media de jubilación, pasará a ganar 1.552. Es decir, unos 40 euros más al mes. Son casi 600 más al año.

En el caso de alguien que cobra 1.018 euros al mes pasará a cobrar 1.046. Son 28 euros más al mes con los que tendrán que lidiar con muchos gastos, de ahí que muchos consideran que esa subida es insuficiente.

¿Cómo quedan las pensiones mínimas?

De su lado, la pensión mínima de jubilación para los hogares unipersonales quedará así fijada en 13.106,8 euros anuales, con una subida del 7,07%, y en 17.592,40 euros en los casos con cónyuge a cargo, lo que implica una revalorización del 11,4%.

¿Y las no contributivas?

En el caso de las pensiones no contributivas del sistema de la Seguridad Social de incapacidad y jubilación su importe anual será de 8.803,20 euros, o 629 euros mensuales en 14 pagas, lo que implica una subida el 11,4% en relación a los 7.905,80 euros de 2025.

Así quedan las máximas

En virtud de la reforma de pensiones, en 2024 entró en vigor la revalorización anual de las bases máximas en función del IPC. En el caso de las bases máximas, al IPC se le suma un cuantía fija de 1,2 puntos cada año del periodo 2024-2050.

Esto supone que, para el año próximo, la base máxima de cotización subirá un 3,9% (el 2,7% del IPC promedio de los últimos doce meses más un 1,2% adicional), lo que la situará en 5.101,2 euros mensuales.

Al tiempo que aumentará la base máxima de cotización, la pensión máxima se incrementará en 2026 con el IPC más un 0,115% adicional, según determinó la reforma de pensiones. De este modo, con la revalorización del 2,7% del IPC más ese porcentaje adicional, la pensión máxima se situará en 2026 en 3.359,6 euros mensuales por 14 pagas, frente a los 3.267,6 euros de este año.

¿Qué supone esto para las arcas públicas?

La pregunta es si el Estado puede lidiar con esta subida. José Ignacio Conde Ruiz, profesor de la UCM y subdirector de Fedea ha señalado a laSexta que "las pensiones son el programa del Estado de bienestar más grande". "Una subida del 2,7% implicaría yo creo que por encima de 5.000 millones de euros adicionales", ha apuntado. Y ha agregado: "Que ha aumentado el coste de la vida. Yo creo que es justo que las pensiones no pierdan ese poder adquisitivo". Porque recordemos: muchas pensiones son el sueldo de uno. Pero la ayuda de muchos.

