La UE firma "la madre de todos los acuerdos" comerciales con la India tras casi 20 años de negociaciones

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa; el primer ministro de la India, Narendra Modi; y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, este martes en Nueva Delhi.

Entre líneas Más allá de los beneficios comerciales que conlleva este acuerdo histórico, su firma manda un recado a Trump en respuesta a sus constantes amenazas arancelarias al mundo.

"La madre de todos los acuerdos". Así es como ha definido la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, el acuerdo que la Unión Europea (UE) ha firmado este martes con la India. Se trata de un pacto comercial histórico que llegada tras casi 20 años de negociaciones y que, entre otros beneficios, incluye la reducción considerable de aranceles a las principales exportaciones europeas como las de los automóviles, maquinaria, aceite, vino, y otras bebidas alcohólicas.

Una definición de la 'popular' europea que no corresponde a ninguna exageración, ya que la firma de este acuerdo abre una puerta preferente a la UE al mercado del país más poblado del mundo con 1.450 millones de habitantes. Ahora, todos estos habitantes que podrán comerciar de forma prácticamente libre de impuestos, así como 450 millones de europeos: "Hemos creado una zona de libre comercio de 2.000 millones de personas, en la que ambas partes saldrán ganando económicamente", ha subrayado Von der Leyen.

El sector del automóvil y el del aceite de oliva, de los más beneficiados

De esta manera, con este acuerdo casi todo sufrirá una bajada de impuestos en ambas direcciones, aunque la UE tiene especial interés en exportar automóviles a la India, como el tercer mayor demandante de coches del mundo. Con el acuerdo estas exportaciones pasarán del 110% a solo el 10% para una cuota de 250.000 vehículos.

Eso sí, también se beneficiarán el vino o el aceite de oliva, que pasarán a tener impuestos prácticamente nulos durante los próximos años. Por un lado, los aranceles al vino se reducirán del 150% al 75% cuando el acuerdo entre en vigor, mientras que luego se rebajarán gradualmente al 20% en los próximos años. Respecto al aceite de oliva, el sector se convierte en uno de los grandes beneficiados del pacto, puesto que sus aranceles se reducirán del 45% a cero en un plazo de cinco años.

Un recado para Trump

Por otro lado, la CE también ha anunciado que los escasos bienes que han quedado fuera del acuerdo se debe a la protección del mercado comunitario: "Los sectores agrícolas europeos sensibles estarán plenamente protegidos, ya que productos como la carne de vacuno, la carne de pollo, el arroz y el azúcar quedan excluidos de la liberalización del acuerdo", ha explicado Von der Leyen.

Un anuncio que más allá de las buenas noticias para el bolsillo de los consumidores, también llega con un recado para el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, y en respuesta a sus amenazas arancelarias: el resto del mundo se une, aunque sea por miedo. Precisamente en este sentido también se ha pronunciado Von der Leyen: "Hemos enviado al mundo una señal de que la cooperación basada en normas sigue dando grandes resultados".

