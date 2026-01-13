Así van las encuestas y sondeos de las elecciones autonómicas de Aragón

Las encuestas en Aragón apuntan en la misma dirección que Extremadura: suben las derechas, bajan las izquierdas

Las encuestas y sondeos de cara a las elecciones en Aragón, que se celebran el 8 de febrero, apuntan en la misma dirección que lo hacían en Extremadura: una subida de las derechas, con la consecuente caída de las izquierdas. El PP, actualmente en el Gobierno, subiría casi cuatro puntos porcentuales, mientras la ultraderecha, Vox, lo haría de manera más pronunciada: unos 6,5 puntos porcentuales de incremento.

Entretanto, el PSOE pasaría de obtener el apoyo del 29,55% de los aragoneses a un 24,5%, lo que supone una caída de cinco puntos, según el sondeo de SyM Consulting publicado el pasado 26 de diciembre y elaborado a base de 2.200 entrevistas telefónicas realizadas entre el 20 y el 24 de diciembre del pasado año.