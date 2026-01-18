La llegada de una borrasca de gran impacto dejará lluvia, nieve y olas de más de 12 metros en el Mediterráneo

Los detalles Las precipitaciones van a ser muy intensas en puntos de España donde se han activado avisos, como en Girona, donde se esperan más de 120 litros por metro cuadrado.

Llevamos días encadenando borrascas una detrás de otra y, precisamente, este lunes llega 'Harry', una de gran impacto, lo que se va a traducir en un temporal en el Mediterráneo de lluvia, nieve y olas que pueden superar los 12 metros de altura, sobre todo, en Baleares.

Este lunes, las precipitaciones van a ser muy intensas en puntos de España donde se han activado avisos, como en Girona, donde se esperan más de 120 litros por metro cuadrado.

Además, la borrasca, que se situará en el Mediterráneo, va a propiciar un fuerte viento de levante cargado de humedad. En concreto, las rachas de viento van a superar los 100 kilómetros por hora en el mar y los 70 kilómetros por hora en costa.

El martes empeora la situación

El martes empeorará la situación, con 10 comunidades en aviso. En naranja lo estarán todas las costas de Baleares, Comunidad Valenciana y Cataluña. En Menorca, las olas podrían alcanzar los 12 metros de altura.

Asimismo, seguirán siendo fuertes las lluvias en Girona, y también habrá precipitaciones intensas en otros puntos de Cataluña, como Tarragona. También se espera nieve con aviso naranja en Teruel. Además, un nuevo frente entrará también a partir del martes por Galicia.

En lo referente a los acumulados que se esperan para los próximos días, en puntos de Girona se pueden superar los 150 litros por metro cuadrado. Precisamente, es allí donde va a ser más intenso el temporal, dejando fuertes precipitaciones.

Y el miércoles, la AEMET dará por finalizado el temporal en el Mediterráneo, aunque todavía quedará algún chubasco. Sin embargo, cobra protagonismo el frente que el martes entra por Galicia y que continuará avanzando hacia el este y dejará lluvias generalizadas.

