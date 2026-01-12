Simeone pide disculpas a Vinicius y Florentino: "No estuve bien"

El entrenador argentino se ha disculpado en rueda de prensa con el extremo y el presidente del Real Madrid por sus palabras al brasileño en la semifinal de la Supercopa.

En la rueda de prensa previa al encuentro de Copa del Rey que enfrentará al Atlético de Madrid contra el Deportivo de la Coruña en Riazor, Diego Pablo Simeone ha pedido disculpas a Vinicius Jr. y a Florentino Pérez.

Todo ha ocurrido después de que Iñaki Villalón, periodista de 'El Chiringuito', le haya preguntado si sentía rabia porque el Atleti no estuviera en la final.

"Antes de nada me gustaría pedir disculpas a Florentino y a Vinicius por el episodio que vieron", ha señalado.

"No está bien de parte mía ponerme en ese lugar y acepto obviamente que no estuve bien", ha añadido.

Estas disculpas, que ha incidido en que son "disculpas, no perdón", llegan después de que el 'Cholo' le gritara a Vini "¡Florentino te va a echar!" durante la semifinal de la Supercopa de España.