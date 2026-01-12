Ahora

"¡Florentino te va a echar!"

Simeone pide disculpas a Vinicius y Florentino: "No estuve bien"

El entrenador argentino se ha disculpado en rueda de prensa con el extremo y el presidente del Real Madrid por sus palabras al brasileño en la semifinal de la Supercopa.

cholo

En la rueda de prensa previa al encuentro de Copa del Rey que enfrentará al Atlético de Madrid contra el Deportivo de la Coruña en Riazor, Diego Pablo Simeone ha pedido disculpas a Vinicius Jr. y a Florentino Pérez.

Todo ha ocurrido después de que Iñaki Villalón, periodista de 'El Chiringuito', le haya preguntado si sentía rabia porque el Atleti no estuviera en la final.

"Antes de nada me gustaría pedir disculpas a Florentino y a Vinicius por el episodio que vieron", ha señalado.

"No está bien de parte mía ponerme en ese lugar y acepto obviamente que no estuve bien", ha añadido.

Estas disculpas, que ha incidido en que son "disculpas, no perdón", llegan después de que el 'Cholo' le gritara a Vini "¡Florentino te va a echar!" durante la semifinal de la Supercopa de España.

Las 6 de laSexta

  1. Las víctimas de la DANA estallan contra Pradas y Cuenca con insultos y gritos en los juzgados: "Asesinos"
  2. Sánchez anuncia la bonificación del 100% del IRPF a los propietarios que no suban el precio del alquiler de las viviendas
  3. Última hora en Venezuela, en directo | El papa León XIV se reúne con María Corina Machado en el Vaticano
  4. Feijóo acusa a Sánchez de "comprar poder e impunidad" con la nueva financiación autonómica: "Si necesita oxígeno político que se vaya a correr por las mañanas"
  5. Trump afirma que los líderes de Irán quieren "negociar" con EEUU: "Ellos llamaron. Se está preparando una reunión"
  6. Ozempic no es mágico: dejar de tomar fármacos para adelgazar va seguido de un aumento de peso