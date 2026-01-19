El drama de la familia Zamorano Álvarez de Punta Umbría: mueren cuatro de sus miembros mientras que la pequeña de seis años pudo salvarse

Los detalles En el tren viajaba una pareja junto a sus dos hijos y un sobrino. Finalmente, se ha confirmado la muerte de cuatro de ellos. La niña, de seis años, consiguió salir ilesa del accidente.

El Ayuntamiento de Punta Umbría ha confirmado el fallecimiento de cuatro miembros de la familia Zamorano Álvarez en un accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba. Las víctimas, padre, madre, hijo y sobrino, eran familiares de una niña de seis años que sobrevivió al accidente. La menor fue encontrada caminando sola por las vías y ya está con sus abuelos. El Ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial, con banderas a media asta y suspensión de actos institucionales. El alcalde José Carlos Hernández Cansino se ha desplazado a Córdoba para apoyar a la familia en estos momentos de dolor.

El Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) ha confirmado el fallecimiento de cuatro miembros de una familia de la localidad como consecuencia del accidente ferroviario de este domingo en Adamuz, Córdoba.

Así, estas personas se encontraban en situación de desaparecidas, según ha indicado el alcalde de la localidad, José Carlos Hernández Cansino, tras el minuto de silencio convocado por el accidente. Se trata, concretamente, de padre, madre, hijo y sobrino. Además, eran los familiares de una niña de seis años que también viajaba con ellos y que ha sobrevivido al accidente.

Precisamente, durante esta mañana, uno de sus familiares pedía ayuda para poder localizarles tras informar de que la menor había conseguido salir ilesa del accidente por sus propios medios. "Unos vecinos la encontraron andando sola por las vías", explicaba en ese momento, señalando que a la pequeña le han tenido que poner un par de puntos en la cabeza. La menor se encuentra ya con sus abuelos.

Los fallecidos eran de Aljaraque, pero tenían el negocio familiar en Punta Umbría.

El Ayuntamiento de Punta Umbría decreta tres días de luto oficial

El Ayuntamiento de Punta Umbría ha decretado tres días de luto oficial tras confirmarse el hallazgo sin vida de los cuatro miembros de la familia Zamorano Álvarez. El alcalde José Carlos Hernández Cansino se desplaza a Córdoba en estos momentos para acompañar a la familia.

El municipio vive estos momentos con profunda consternación y dolor. No obstante, desde el Ayuntamiento se mantiene la esperanza de que las dos personas vecinas de Punta Umbría de las que aún no se tienen noticias puedan ser localizadas con vida, y se continúa siguiendo de cerca la evolución de los trabajos de búsqueda.

El Ayuntamiento de Punta Umbría quiere acompañar en su dolor a todas las familias afectadas, trasladándoles el apoyo, el respeto y la solidaridad de toda la Corporación Municipal y del conjunto de la ciudadanía.

Durante los tres días de luto, las banderas ondearán a media asta en los edificios municipales y quedarán suspendidos todos los actos institucionales previstos en señal de respeto y duelo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.