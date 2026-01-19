¿Cuándo anunciará Marc Márquez la decisión sobre su futuro? "Primero hay que valorar las situaciones..."

El piloto de Ducati, que termina contrato a finales de 2026, dice que en apenas unas carreras se sabrá quiénes son los pilotos más deseados del mercado.

Todo puede pasar en el mercado de pilotos de MotoGP. Habrá un baile importante a finales de 2026 y antes de que lleguen las nuevas normas de la competición. Marc Márquez, el gran campeón, es uno de ellos. Sin duda será uno de los pilotos que todas las escuderías querrán tener en sus filas.

En la presentación de la Ducati de este año, Marc ha respondido sobre su futuro y sobre cuándo tomará la decisión: "Primero hay que acabar de valorar todas las situaciones y todos los posibles futuros que tenemos en mente o encima de la mesa y, luego, decidir".

"Evidentemente, a mí me gustaría alargarlo mucho más, pero en el mercado de MotoGP siempre ha pasado así. Cada vez se anticipa un poquito más y yo creo que antes de la primera carrera, ya los dos-tres nombres más buscados en este mercado se sabrán", apunta el nueve veces campeón del mundo.

También se ha pronunciado Márquez sobre la unión entre Maverick Viñales y Jorge Lorenzo, que será su nuevo entrenador. "Veremos cómo sale ese experimento...", dice.

"Es interesante, los vi entrenar y están ilusionados, motivados. La respuesta de un binomio, si sale bien o mal la dicen los resultados. Si hay resultados, saldrá bien; si no hay resultados, ahí es donde tendrán que trabajar, continuar ejercitando todo lo que hacen, pero ganas le están poniendo por todo lo que están entrenando", apunta Márquez sobre esta unión que ha sido muy comentada en el mundial de MotoGP.