Estado de la red ferroviaria: ¿cuándo está previsto que se recupere la circulacion de trenes?

Los viajeros aguardan en el vestíbulo de la estación Puerta de Atocha en Madrid, con los accesos dirección Sevilla y Málaga cerrados.

¿Cómo me afecta? Más de 100 trenes se encuentran sin circulación tras el trágico accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba). Adif y Renfe mantienen la actualización de la red ferroviaria, aunque auguran un largo proceso de recuperación.

El accidente de tren ocurrido en Adamuz (Córdoba) deja ya cerca de 40 fallecidos y más de 100 heridos desde que en la tarde del domingo 18 de enero un tren Iryo de Málaga a Madrid y un Alvia que circulaba de Madrid a Huelva vieran cómo varios de sus vagones volcaban al descarrilar de la vía por la que circulaban.

Por el momento se desconocen las causas del accidente, mientras el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, aseguraba para 'RNE' que "el tren ha arrollado la catenaria y los sistemas de señalización". Mientras se descarta un fallo humano, señalan que el tren Iryo había pasado su última revisión tres días antes del siniestro y el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha confirmado que la vía por la que circulaba el tren estaba "completamente renovada".

Las vías afectadas permanecen cortadas este lunes 19 de enero y no se descarta que continúen así varios días, debido al largo proceso que implica la retirada de los vehículos involucrados en el trágico accidente, a lo que se suma la correspondiente reparación de las infraestructuras que hayan podido resultar dañadas.

111 trenes quedan sin circulación

Un total de 111 trenes de Renfe no circularán este lunes por su trayecto habitual, mientras desde Adif continúan trabajando en coordinación con los servicios de emergencia y empresas ferroviarias.

En uno de sus últimos comunicados señalan que "la circulación de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada y Huelva seguirá suspendida, al menos, durante todo el lunes 19 de enero", a lo que se suman como afectadas trayectos entre Madrid y Cádiz, Algeciras y Granada.

Tanto Adif como Renfe han habilitado ya espacios en las estaciones de Atocha, Sevilla, Córdoba, Málaga y Huelva para atender a familiares de las víctimas que lo puedan necesitar. Junto a ello, la Guardia Civil habilita varias oficinas de identificación y recogida de muestras de ADN.

Así mismo, ya se han habilitado cambios y anulaciones gratuitos para todos los trenes afectados por la suspensión del tráfico entre Madrid y Andalucía.

Actualización del tráfico ferroviario (12:00 horas)

Desd Adif continúan informando sobre el estado de la red ferroviaria durante este lunes 19 de enero. La última actualización se reportaba a las 11:00 horas de la mañana, señalando que "se encuentra interrumpido el servicio de Alta Velocidad entre Madrid y Andalucía (conexiones con Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada, Huelva, Cádiz y Algeciras)."

Por su parte, los servicios comerciales entre Madrid con Toledo, Cuidad Real y Puertollano continúan su circulación con normalidad.

Desde Renfe también indican que la circulación de Alta Velocidad entre Madrid y Andalucía se encuentra suspendida "hasta nuevo aviso."

El personal y los equipos de Adif continúan trabajando sobre el terreno junto a los diferentes servicios de emergencia y empresas encargadas de la red ferroviaria afectada. Indican que "una vez sea posible retirar los trenes afectados", podrán evaluar los daños sobre la infraestructura para restablecer la circulación lo antes posible, movilizando todos los recursos técnicos y humanos necesarios posibles.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.