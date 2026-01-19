El equipo de Valentino Rossi reconoce contactos con Pedro Acosta: "No se sentía bien en KTM..."

El jefe del equipo VR46 dice que el año pasado mantuvieron varias conversaciones importantes con el agente de Pedro Acosta... pero que la situación ha cambiado.

En el VR46, el equipo de Valentino Rossi, reconocen que estuvieron muy interesados en fichar a Pedro Acosta, que llegaron a hablar, pero aseguran que la situación ha cambiado. Dice Uccio Salucci, jefe de equipo, que a partir de ahora se van a centrar en los actuales pilotos de la escudería.

En palabras que recoge 'Motosan', el jefe de equipo habla de las conversaciones con el agente del murciano: "Tuvimos una oportunidad con Pedro a mediados del año pasado, no se sentía muy bien en KTM, y su representante vino a hablar con nosotros. Sabía que era imposible porque tenía contrato con KTM, pero cuando la dirección viene a hablar contigo, escuchas".

"Fue más bien un 'hablar por hablar'. Ahora , sin embargo, me gustaría desarrollar a mis chicos, se lo merecen, están en plena forma. A partir de mitad de temporada, veremos qué podemos hacer", explica.

También se ha pronunciado sobre la posibilidad de que el equipo abandone Ducati y se marche a Aprilia: "Es normal que la gente hable de ella, tengo una relación maravillosa con Massimo Rivola. Son un gran equipo y charlamos un rato, pero de ahí en adelante, para decirle VR46 Aprilia, falta mucho".

El papel de Valentino

Salucci, preguntado por el papel de Valentino Rossi en este VR46, desvela cómo es su trabajo: "Valentino brinda apoyo, pero el verdadero trabajo se hace en casa. Nos reunimos regularmente dos veces por semana, los miércoles y los viernes, intento coordinar todo el trabajo y llevar las decisiones más importantes a la mesa".+

"Al final, él es quien toma las decisiones, avanzamos juntos, pero su papel es fundamental. Valentino es Valentino, si hay problemas, enseguida encuentra la chispa y va hacia delante", cierra.