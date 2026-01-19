Ahora

Accidente de tren en Córdoba

Al menos 39 muertos y más de 150 heridos en el accidente de Adamuz

EEUU, a por Groenlandia

Trump culpa a Noruega de sus planes expansionistas en Groenlandia por no darle el Nobel: "Ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz"

Los detalles En una carta dirigida al primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, asegura que debería haber recibido el Premio Nobel de la Paz en lugar de María Corina Machado, ya que, sostiene, acabó con "ocho guerras".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.EFE/WILL OLIVER / POOL
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Donald Trump vuelve a amenazar a Europa. Tras desatar la tensión en Dinamarca con sus pretensiones de anexionarse Groenlandia, el líder republicano mira ahora a Noruega, concretamente a su primer ministro, Jonas Gahr Støre, al que ha enviado una carta para insistir en su afán de hacerse con la isla ártica y reprocharle la decisión del Comité Noruego del Nobel de no otorgarle el Premio Nobel de la Paz, asegurando que ese gesto le libera de la "obligación de pensar únicamente en la paz".

"Considerando que su país decidió no otorgarme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido ocho guerras más, ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz", asegura el mandatario estadounidense en la carta remitida a su homólogo noruego, culpando al país nórdico de sus ansias belicistas.

Además, en esa misma misiva, recalca que es necesario tanto para Estados Unidos como Europa que Washington se haga con el control de Groenlandia por una cuestión de seguridad: "El mundo no estará seguro a menos que tengamos el control total y completo de Groenlandia".

"Dinamarca no puede proteger esa tierra de Rusia o China", añade Trump, que insiste en que, en consecuencia, la única forma de defender los intereses de la OTAN en el Ártico es incorporando el territorio a EEUU. No obstante, Dinamarca ha interpretado estas declaraciones como un nuevo ataque a su soberanía.

Este es el texto completo de la carta remitida por Donald Trump a Jonas Gahr Støre:

"Considerando que su país decidió no otorgarme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido 8 guerras más, ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz, aunque siempre será predominante, sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para los Estados Unidos de América. Dinamarca no puede proteger esa tierra de Rusia o China, y, de todos modos, ¿por qué tienen un “derecho de propiedad”? No hay documentos escritos, solo que un barco atracó allí hace cientos de años, pero también hubo barcos que desembarcaron allí. He hecho más por la OTAN que cualquier otra persona desde su fundación, y ahora la OTAN debería hacer algo por Estados Unidos. El mundo no estará seguro a menos que tengamos el control total y completo de Groenlandia. ¡Gracias! Presidente DJT".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Accidente de tren en Córdoba, en directo | Se elevan a 39 los fallecidos por el accidente ferroviario en Adamuz
  2. Europa prepara aranceles por valor de 93.000 millones de euros contra EEUU
  3. Varios pasajeros del Iryo afirman que el tren "ha empezado a temblar muchísimo" antes del descarrilamiento
  4. Illa permanecerá dos semanas hospitalizado por una dolencia en una pierna para hacerse pruebas y someterse a rehabilitación
  5. Los socialistas de Seguro ganan las presidenciales en Portugal sin margen suficiente para evitar una segunda vuelta
  6. Las 14 horas de fiesta, música, 'beers' y confesiones de Manuel Carrasco y Jordi Évole en Londres: "Sabiendo lo que hoy sé, no volvería a OT"