La 'influencia' de Rafa Nadal en el tenista que podría irrumpir entre Alcaraz y Sinner

La leyenda del tenis, John McEnroe, ha apuntado a los tres tenistas que podrían pelear contra los dos mejores tenistas del mundo. Uno de ellos ha entrenado con Rafa Nadal antes del Open de Australia.

El binomio entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz parece no tener fin. La rivalidad entre el italiano y el español es una de las más grandes, y actualmente no hay un rival capaz de hacerles frente en el circuito ATP.

Esta situación se ha planteado como un problema por parte de grandes figuras del tenis. Rafael Nadal aseguró que necesitaban encontrar al "tercero en discordia" para mejorar su nivel y exigirse más, al igual que hizo él con Roger Federer y Novak Djokovic con el célebre 'Big Three'.

Sobre el tenista que podría romper la hegemonía de Alcaraz y Sinner ha hablado la leyenda del tenis, John McEnroe, en 'Eurosport', apuntando a los nombres que más oportunidades tienen de lograrlo: Lorenzo Musetti, Novak Djokovic y Alexander Zverev.

Sobre este último, 'Big Mac' ha apuntado a que es el que más probabilidades tiene debido a los días que ha estado entrenando en la Rafa Nadal Academy, junto al tenista manacorí y su tío, Toni Nadal, de cara al Open de Australia.

"Con Zverev, parecía que reconocía lo que tenía que hacer; tal vez Rafa (Nadal) le metió en la cabeza que tenía que ser más agresivo, arriesgarse, no jugar a la defensiva", afirma McEnroe, señalando la influencia que ha podido tener Nadal sobre el alemán.

Sin embargo, el ganador de siete Grand Slams ha recalcado que la mentalidad de Zverev no es fácil de cambiar. "Esa mentalidad es difícil de cambiar. Ha tenido problemas fuera de la cancha que deben estar afectándolo. No sé cómo está mentalmente".

Por último, McEnroe ha destacado la buena forma y el nivel de 'Sascha', aunque asegura que debe cambiar ciertos hábitos. "Siempre ha estado en forma y ha mejorado su saque. Podría lograrlo, tiene talento, pero cambiar hábitos profundamente arraigados no es fácil", ha concluido la leyenda del tenis.