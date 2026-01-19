La Fiscalía rechaza a la defensa de Julio Iglesias el acceso a las diligencias por estar el proceso en "estadio inicial"

Los detalles La teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez, considera que el proceso está en un estadio muy inicial.

La Fiscalía ha rechazado este lunes la personación que horas antes había pedido la defensa de Julio Iglesisas en las diligencias que le investigan por delitos de agresión sexual y trata, entre otros, contra trabajadores domésticas. De hecho, en el escrito al que ha tenido acceso esta cadena el abogado del cantante en este asunto, José Antonio Choclán, ha pedido el archivo de las diligencias "sin más trámite".

Así lo han trasladado fuentes fiscales a laSexta, que concretan que ha sido la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez, quien ha rechazado la solicitud. En este sentido, estas misma fuentes explican que la fiscal Durántez considera que el proceso está en un estadio muy inicial, y es que de momento todavía se está analizando si la Audiencia Nacional es competente para abrir una investigación.

De esta manera, el Ministerio Público rechaza que el equipo defensa de Iglesias obtenga una copia de las actuaciones, tal y como había solicitado. Todo, una semana después de que una investigación conjunta de 'elDiario.es' y Univisión revelara los comportamientos y vejaciones que Julio Iglesias tenía con ya extrabajadoras de sus mansiones.

En concreto, son dos de estas empleadas domésticas las que han presentado un denuncia con el cantante en la que acusan al cantante de sufrir penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas y verbales. Ambas detallaron que eran víctimas de tocamientos durante su jornada laboral, además de insultos y humillaciones, hechos que tuvieron lugar en 2021, cuando el artista tenía 77 años.

Incluso, en una segunda entrega de la investigación, que se ha alargado durante tres años, se informó de que el cantante, a través de las 'house manager', obligaba a sus empleadas a realizarse pruebas de enfermedades de transmisión sexual como VIH o hepatitis. De hecho, esos resultados, en algunas ocasiones, eran recibidos por Julio Iglesias.

