Descarrilan dos trenes en un aparatoso accidente en Córdoba: hay al menos cinco muertos y decenas de heridos

Los detalles El accidente se ha producido cuando un convoy de Iryo se ha salido de la vía colisionando con otro. Según Adif, los servicios de Emergencias se han movilizado hasta el lugar.

Un terrible suceso en Andalucía ha marcado la jornada de este domingo. Un tren Iryo en el que viajaban unas 300 personas desde Málaga hasta la madrileña estación de Puerta de Atocha ha descarrilado en una vía de Adamuz, Córdoba, invadiendo la vía contigua y dejando al menos cinco muertos y decenas de heridos. Por este motivo, ha colisionado con un Alvia que circulaba por la vía afectada y se trasladaba desde Madrid a Huelva, tren que también ha descarrilado por el impacto.

El accidente ha obligado a movilizar servicios de Emergencias 061 hasta el lugar de los hechos, donde se han desplegado cinco UVIs móviles, un vehículo de Apoyo Logístico y cuatro DCCU (Dispositivo de Cuidados Críticos de Urgencia).

Pasajeros piden asistencia sanitaria

Asimismo, el tráfico ferroviario ha sido detenido y siete trenes han tenido que dar la vuelta. Según ha podido saber laSexta, se está pidiendo asistencia sanitaria desde los vagones.

La información que llega a este medio desde los pasajeros es que el tren comenzó a hacer movimientos extraños antes de descarrilar. Desde Atocha, ciudadanos confirman que ya se está informando de la cancelación de los viajes hacia Andalucía.

Moreno, Puente y Montero, "muy pendientes"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha publicado en X que han "enviado servicios de Emergencia y apoyo logístico a la zona para ayudar en todo lo que sea necesario": "Estamos muy pendientes de las personas afectadas".

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado en su perfil de X que se encuentra "en el Centro de Gestión de Red H24 de Adif siguiendo la información". Del mismo modo, María Jesús Montero también ha afirmado estar "muy pendiente de los trabajos de emergencias en Adamuz": "Todo mi ánimo a los pasajeros de los trenes que han descarrilado. Gracias a los profesionales que trabajan sobre el terreno".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha expuesto que "los hospitales de la Comunidad de Madrid y los equipos del SUMMA 112 están pendientes" de lo ocurrido. "En Atocha se desplegarán equipos de apoyo para acompañar a los familiares", ha añadido.

Antonio Maíllo, exdiputado del Parlamento andaluz, ha publicado en sus redes sociales que están "muy preocupados por el accidente": "Lamentamos profundamente los fallecimientos y seguimos con atención la situación de las personas heridas y la evolución de los acontecimientos".

La compañía ferroviaria ha publicado un comunicado lamentando los hechos e informando de que en el tren descarrilado viajaban 300 personas: "Iryo lamenta profundamente lo ocurrido y ha activado todos los protocolos de emergencia, colaborando estrechamente con las autoridades competentes para la gestión de la situación".

Tras el accidente, desde Emergencias 112 Andalucía han habilitado el teléfono 900101020 para atender a los familiares de las víctimas del accidente. A su vez, han activado tres puntos de asistencia en Madrid, Huelva y Córdoba.

El Consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz Cabello, ha activado el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil en la comunidad en fase 1, afectando a Córdoba.

