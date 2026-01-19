El jefe de Ducati avanza que la renovación de Marc Márquez está a punto: "Si no está al 100%..."

Davide Tardozzi, jefe de Ducati, dice que no están preocupados por la renovación de Marc porque está muy cerca de cerrarse.

Marc Márquez, el actual campeón de MotoGP, es el piloto más cotizado de la parrilla. Los contratos terminan y tendrá muchas ofertas, pero parece que seguirá en Ducati. Así lo ha adelantado su jefe, Davide Tardozzi, en la presentación de la moto 2026 que ha tenido lugar en Italia este lunes.

Así lo dice Tardozzi en una entrevista a 'El Confidencial': "La renovación si no está al cien por cien, estará cerca. El objetivo es estar bien para la primera carrera y aún queda un mes y medio. En resumen, no estamos preocupados".

Pero el anuncio parece que no será pronto. Al menos de momento. "Antes de la presentación no pasó nada porque estamos concentrados en preparar las motos y el evento, no es el momento de hablar de ciertas cosas. Diría que lo haremos después de Madonna di Campiglio, o incluso más adelante", insiste el jefe de la marca italiana.

De rojo, con la mejor moto, Marc volvió a demostrar que no tiene rival. Ya son nueve títulos y buscará el décimo en 2026. En Ducati alucinan con él.

"Más allá del hecho de que Marc es una persona positiva por naturaleza, lo vi absolutamente bien. Rodó para entrenar y divertirse, porque es alguien que disfruta pilotando motos, así que lo vi muy bien. Está claro que no pilotó una MotoGP y que no estaba en un circuito del mundial, pero personalmente soy muy positivo", ha explicado Tardozzi en un lunes muy intenso para Ducati.

La cuenta atrás para el mundial ha comenzado. Otra vez todos contra un Marc que va a por el décimo título mundial.