Illa permanecerá dos semanas hospitalizado por una dolencia en una pierna para hacerse pruebas y someterse a rehabilitación

¿Qué ha pasado? El president de la Generalitat de Cataluña acudió este sábado a Vall d'Hebron tras sentirse indispuesto haciendo deporte. Según ha podido saber laSexta, tiene un dolencia importante en un pierna y pérdida de movilidad, pero tras diversas pruebas aún se desconocen las causas.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ingresó en el hospital Vall d'Hebron tras sufrir una afección muscular mientras practicaba deporte, lo que le impide caminar. Los médicos aún desconocen el origen del dolor y la pérdida de fuerza en su pierna, pero consideran que podría ser algo inflamatorio con evolución positiva. Illa, que se preparaba para la Media Maratón de Granollers, continuó con su agenda tras el incidente, pero al no mejorar, acudió al hospital. Permanecerá ingresado dos semanas para más pruebas, aunque sigue trabajando desde el hospital. Fuentes oficiales aseguran que se encuentra estable.

El presidente de la Generalitat,Salvador Illa, permanece este domingo en el hospital Vall d'Hebron, Barcelona, al que acudió el sábado tras sufrir una afección muscular mientras practicaba deporte y permanecerá dos semanas más ingresado para que los médicos estudien el origen de su dolencia, que le afecta a una pierna y le impide caminar..

En una rueda de prensa este domingo por la tarde, la jefa de neurología, el director clínico de diagnóstico por imagen y la jefa de servicio de medicina física y rehabilitación han explicado que tras hacerle un estudio cerebral y de la columna vertebral siguen sin saber cuál es el origen del dolor y y de la pérdida de fuerza de grupos musculares".

Pensamos que puede ser algo inflamatorio y que tendrá evolución positiva. No puede caminar por el dolor pero analíticamente podría hacerlo", han señalado los médicos. Así, será sometido a "otra resonancia para ver el tema medular y analíticas seriadas y periódicas".

Así, los especialistas informarán diariamente del estado de salud del president. "Ingresó en vigilancia intensiva y tan y cómo evoluciona lo más seguro q mañana pueda salir e ir a planta convencional de rehabilitación. Se prevé que pueda estar dos semanas con estos ejercicios y terapia ocupacional", han explicado.

Las dos semanas de vigilancia son, según han desgranado, el protocolo habitual para llevar a cabo la rehabilitación, que se centrará en ejercicios y terapia ocupacional. Los médicos también han asegurado que el socialista catalán "se encuentra animado" y con control del dolor.

Entrenaba para una maratón

Illa, aficionado a correr y que suele entrenar a diario, tenía previsto participar este domingo en la Media Maratón de Granollers (Barcelona). El president sufrió una afectación muscular cuando entrenaba, lo que no le impidió acudir a una visita institucional que tenía programada en el Ayuntamiento de Ascó (Tarragona), donde se reunió con el alcalde, Miquel Àngel Ribes.

Al no mejorar de la dolencia muscular, tras esa visita institucional acudió a un centro hospitalario en el que desde este sábado se le están practicando pruebas médicas para establecer un diagnóstico definitivo.

Fuentes del Departamento de Presidencia recalcan que Salvador Illa se encuentra bien y estable que su ingreso no le impide seguir trabajando desde el hospital.

