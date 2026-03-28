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"Muerde como un tiburón, te devora"

La llamativa comparación del exentrenador de Djokovic: "Alcaraz es más versátil y Sinner es como Novak"

Goran Ivanisevic ha tirado de metáforas para referirse a los dominadores del tenis actual, a los que se ha rendido y hasta ha llegado a comparar con su expupilo 'Nole'.

Jannik Sinner, Novak Djokovic y Carlos AlcarazJannik Sinner, Novak Djokovic y Carlos AlcarazGetty

Jannik Sinner está a un paso de lograr el 'sunshine double' en Miami, tras vencer en Indian Wells y colarse en la final del Masters 1000 de Miami. Allí se enfrentará a Jiří Lehečka y, a pesar del resultado, el italiano continuará recortando puntos en la clasificación ATP a Carlos Alcaraz, que podría ver en peligro su primer puesto en un futuro cercano.

Sin duda ambos han dominado el mundo del tenis en los últimos años, a pesar de sus estilos de juego dispares. Sobre sus diferencias ha dado su opinión Goran Ivanisevic, exentrenador de Novak Djokovic y un mito del deporte de raqueta.

"Alcaraz juega, sube y baja... Me encantan los dos, pero Alcaraz es más versátil y eso nunca cambiará, lo cual es aún mejor porque así los partidos son mejores", sentenciaba el croata, mostrando su preferencia por el español, aunque no se detenía ahí y también admiraba el tenis del número dos.

"Siempre comparo a Sinner con Novak, son más parecidos, solo que Sinner ahora tiene más potencia, un mejor motor, neumáticos, llantas, todo eso. Cuando te atrapa, muerde como un tiburón, te devora", reconocía para 'SportKlub'.

Unas palabras de reconocimiento brutales a los de mejores tenistas del momento por parte de toda una leyenda del deporte de raqueta. A expensas de ver cómo termina la andadura de Jannik en Miami, el Masters 1000 de Montecarlo, fijado para principios de abril, sería la próxima cita en la que ambos jóvenes se medirán por un título.

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