Luis Enrique recuerda una frase de Rafa Nadal en la previa del Bayern - PSG

El entrenador del Paris Saint-Germain ha parafraseado al manacorí con una frase sobre su rivalidad con Federer y Djokovic.

Luis Enrique ha comparecido en la tarde de este martes en la rueda de prensa previa a la vuelta de semifinales de la Champions League entre Bayern de Múnich y PSG en el Allianz Arena.

Entre otros temas, al entrenador del Paris Saint-Germain le han preguntado si el conjunto francés está "preparado para soportar golpes".

"Lo que puedo decir es que es más fácil decirlo que hacerlo. El año pasado mostramos nuestra capacidad de gestionar los momentos difíciles. Mañana vamos a jugar para ser más competitivos que nunca porque necesitamos eso", ha replicado en primera instancia.

Seguidamente, ha recordado una frase de Rafa Nadal para ejemplificar cuál ha sido y será el discurso hacia sus jugadores.

"Cuando veo este tipo de partidos recuerdo una frase de Rafa Nadal, que dijo que en un momento de su carrera que la rivalidad entre Federer y Djokovic fue una motivación para él", ha señalado.

Y 'Lucho' se la aplica a su equipo: "Lo que digo a mis jugadores que es que sentimos admiración por el Bayern, porque juegan muy bien al fútbol, pero es una motivación para encontrar nuestro mejor nivel. Mañana veremos un ambiente espectacular".