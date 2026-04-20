"Jódar se parece más a Sinner que a Alcaraz": la llamativa comparación de Arthur Fils en Barcelona

El tenista francés se impuso al joven leganense en el Conde de Godó y tras el partido tuvo claro a quién se asemeja más el juego de Rafa.

El Conde de Godó dejó un apasionante enfrentamiento en semifinales entre Arthur Fils y el español Rafa Jódar. A pesar de ganar el primer set, el madrileño cayó derrotado ante el francés por 6-3, 3-6 y 2-6. El duelo puso fin al espectacular paso del joven tenista de Leganés por el torneo, donde fue la gran sensación.

Tras el partido, Fils habló de su rival en rueda de prensa y le comparó directamente con Alcaraz: "Carlos ya es un campeón enorme desde hace tres, cuatro o cinco años, tiene mucha experiencia". Luego se centró en el juego de ambos españoles, donde apreció varias diferencias: "Carlos puede mezclar y cambiar muchas cosas durante el juego. Rafa es un poco diferente, es joven".

Tras ello, Arthur alabó el nivel de Jódar y estableció una comparación con el número uno del ránking ATP: "Está jugando un tenis muy muy bueno, pero si tengo que hacer una comparación, se parece más a Sinner". Unas bonitas palabras de reconocimiento por parte del francés, que analizó a fondo el tenis de Rafa.

"Golpea muy fuerte en la línea de fondo desde ambos lados, puede ir a lo largo de la línea, así que diré que se parece un poco más a Sinner que a Carlos", concluía. Sin duda, Barcelona ha supuesto un punto de inflexión en la carrera de Jódar que continúa sumando apariciones en el circuito y da la sensación de que poco a poco comenzará a ser un habitual en las rondas finales de los torneos.