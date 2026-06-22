Toni Nadal descarta que Djokovic continúe jugando al tenis: "Estamos ante su última temporada"

El mítico entrenador ha afirmado que el tenista serbio concluirá su carrera este año, independientemente de si consigue o no su vigésimo quinto Grand Slam, debido a su edad.

Novak Djokovic continúa intentando completar el reto que culmine su exitosa carrera como tenista. El serbio acumula 24 Grand Slams en su palmarés, más que cualquier otro tenista. Sin embargo, se ha marcado el objetivo de ganar uno más, a pesar de su estado de forma y las lesiones que ha sufrido.

A sus 39 años está haciendo lo imposible por cumplir su meta. Este año se quedó a las puertas de llevarse el Open de Australia, pero Carlos Alcaraz se lo arrebató. Desde entonces, apenas ha participado en torneos, pero ya está preparado para disputar Wimbledon, la que podría ser su última oportunidad.

Aunque el serbio no ha descartado continuar jugando hasta conseguir su vigésimo quinto 'major', Toni Nadal, tío de Rafa Nadal y figura autoritaria del tenis, ha descartado que 'Nole' continúe más años jugando a nivel profesional.

"Está compitiendo para intentar ganar otro Grand Slam; de lo contrario, ¿qué interés tendría para un jugador que ya lo ha ganado todo? Por eso creo que estamos presenciando su última temporada", ha declarado el manacorí en una entrevista para 'ESPN'.

En sí, Nadal señala a la edad como el motivo principal de su pronta retirada. "Antes de Roland Garros me preguntaron si veía a Djokovic ganando el torneo, y respondí que no; no porque no lo considere lo suficientemente bueno, sino porque los años pasan", añade.

Por último, el mítico entrenador ha destacado la edad y su impacto en el juego del serbio. "Cuando tienes que jugar cada dos días y en partidos a cinco sets, la recuperación ya no es la misma. El movimiento ya no se produce de la misma manera, llegas un poco tarde, y todo esto se refleja en el juego", concluye Toni Nadal.

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