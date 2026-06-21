Un exnúmero uno apuesta por Djokovic para Wimbledon: "Sin Alcaraz..."

Andy Roddick apuesta por Novak para llevarse el 'Grand Slam' disputado en Londres, incluso por encima de Sinner y Zverev, los tenistas más fuertes del circuito en los últimos meses.

Wimbledon está a la vuelta de la esquina y son muchos los pronósticos que están surgiendo en el mundo del tenis estos días para el tercer 'Grand Slam' del año. Andy Roddick ha sido el último en pronunciarse con una llamativa predicción.

El campeón del US Open en 2003 no dio por favorito en su podcast 'Served' ni a Jannik Sinner ni a Alexander Zverev, los dos tenistas más fuertes del circuito en los últimos meses. En cambio, apostó por Novak Djokovic. El serbio lleva meses cuidando su físico al milímetro a raíz de su veteranía, pero el objetivo de alzarse con su 'major' número 25 continuaría en la mente de 'Nole'.

"Esta es una oportunidad real. No me preocupa que no alcanzara las semifinales en Roland Garros. Te lo garantizo. Él sabe que esta es una gran oportunidad", aseguró el estadounidense. Para el exnúmero uno del mundo, también habría otra circunstancia a favor de Novak, la ausencia de Carlos Alcaraz tras la lesión que sufrió en Barcelona.

"No creo que exista un analista que no piense que Wimbledon es su mejor oportunidad, especialmente sin Carlos", explicaba Roddick. Solo queda esperar para ver si esta predicción de todo un mito del tenis termina por cumplirse, lo que está claro, es que el grande disputado en Londres promete un alto nivel de tenis y emoción hasta el final.

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