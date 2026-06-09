El halago de Toni Nadal a su sobrino: "El legado de Rafael trasciende el deporte"

El tío del 22 veces ganador de Grand Slam habla sobre cómo fue la época en la que entrenó a su sobrino: "No lo habría hecho nunca con alguien que no fuera familiar".

Rafael Nadal se ha convertido en un hito para el deporte español. El tenista de Manacor se retiró del tenis en 2024, pero su legado es incontestable. Una carrera marcada por una mentalidad que venía en gran parte dada por su tío, Toni Nadal.

Algo que se ha visto reflejado en el documental de Netflix sobre el tenista español y de lo que Toni ha querido hablar en una entrevista con 'Onda Cero': "En la etapa de formación le ayudé, le preparé para que fuera un tipo duro. No puedes educar un carácter fuerte solo con palabras agradecidas. No podría haber entrenado a otro jugador como lo hice con Rafa".

"Cuando Rafael viajaba con otro miembro del equipo, yo le decía a ese miembro que no fuese duro con él, porque ese papel ya lo cumplía yo. Nunca sería exigente con nadie por el que no sintiera una gran estima o un gran aprecio y no lo habría hecho nunca con alguien que no fuera familiar", comentó Toni.

Una exigencia, que hizo que Rafa Nadal pudiera ganar todos los títulos que consiguió en la etapa en la que su tío fue entrenador. Una época dura, pero que marcó el carácter de Nadal para el resto de su carrera deportiva.

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