Duro golpe para Jódar: preocupa su participación en Wimbledon

El de Leganés ha anunciado que no jugará el torneo previo de Queen's y está por ver a qué nivel llegará al tercer 'Grand Slam' del año.

Rafa Jódar no estará en Queen's, torneo que funciona como preparación para Wimbledon. El madrileño ha comunicado su baja a través de un mensaje en redes sociales informando de un dolor en la zona abdominal que, de momento, retrasa su comienzo en la temporada de hierba.

esta semana en Queens. En los últimos entrenamientos he sentido uny, tras valorarlo con especialistas, parar es la mejor decisión para poder volver a competir pronto", ha asegurado Rafa.

La joven promesa española llegaba a este momento de la temporada como uno de los tenistas más en forma del circuito. Su explosión estos últimos meses ha sido toda una sorpresa y ya algunas opiniones lo situaban como candidato a llegar lejos en Wimbledon.

Tras comunicar esta lesión, está por ver si Jódar será capaz de llegar al 100% al tercer 'Grand Slam' del año. Por el momento, su baja en Queen's parece una medida de precaución para poder intentar llegar a Londres en su mejor versión.