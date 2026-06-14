Un exnúmero uno avisa con Djokovic en Wimbledon: "La diferencia con Sinner..."

Mats Wilander ha analizado la posibilidad del serbio de hacerse con su octavo título en Londres. Un reto en el que Sinner sería su mayor obstáculo.

Novak Djokovic tratará de conquistar su ansiado Grand Slam número 25 en Londres. Wimbledon se presenta como una gran oportunidad para el serbio de hacerse con otro 'major'. Los motivos los ha revelado Mats Wilander en la 'Gazzetta dello Sport', a apenas unas pocas semanas de que arranque el torneo.

"En París perdió contra un gran Fonseca, pero Wimbledon es el Grand Slam donde tiene la mejor oportunidad de ganar y finalmente alcanzar el récord de 25 Grand Slams, que casi se ha convertido en una obsesión", explicaba el exnúmero uno del mundo, y a continuación daba sus argumentos. Jannik Sinner sería la gran amenaza para 'Nole'. Carlos Alcaraz ya confirmó que no podría estar debido a su lesión de muñeca.

"En hierba, la diferencia con Sinner se reduce, y también es una cuestión de estadísticas, en tierra batida, hay entre 10 y 20 rivales que pueden vencerle, en la hierba de Londres, la cifra se reduce a cinco", aclaraba el sueco. Sin embargo, llama la atención que no nombrara a Alexander Zverev, quien viene demostrando un alto nivel de tenis y el título de Roland Garros es la mayor prueba de ello.

"Sinner sigue siendo el favorito, porque Alcaraz sigue desaparecido",compartía Wilander. Y para cerrar, explicó cómo los largos descansosque está planificando Djokovic podrían jugar en su favor para llevarse el que sería su octavo triunfo en Wimbledon: "Jugó mucho en los dos meses previos a Roland Garros, con poca recuperación y escasas oportunidades para entrenar intensamente, por lo que se encontró sin energía. Ahora que lo he visto descansar, lo veremos en plena forma cuando regrese".

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