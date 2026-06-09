Toni Nadal confiesa el mayor "error" que cometió con Rafa: "Pensé que no tendría repercusión"

El exentrenador del manacorí ha retratado la forma de anunciar la decisión de dejar de entrenar a su sobrino como una equivocación.

La ruptura entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero ha sido una de las mayores sorpresas en el circuito ATP, debido a los éxitos cosechados entre el tenista y su mentor. Sin embargo, una situación similar se vivió en 2017 con Rafa Nadal y su tío Toni.

En el documental 'Rafa', que trata acerca de la carrera del extenista manacorí, estrenado apenas unas semanas, la leyenda española del tenis relata uno de los episodios más duros que atravesó: la separación laboral entre él y su entrenador.

Rafa cuenta cómo se enteró, a través de unas declaraciones de su tío, que este dejaba de ser su entrenador de forma sorpresiva y sin hablarlo con él. Dicha escena del documental se ha hecho viral en redes sociales, hasta el punto de que Toni se ha pronunciado acerca de ello, retratándolo como un "error".

"Dejé de entrenar a Rafael cuando sentí que no podía aportar más. Cometí el error de comentar en una entrevista en Budapest que al año siguiente iba a estar más en la academia que con Rafa sin haberlo hablado con él, pensé que no tendría repercusión", confiesa Toni Nadal en una entrevista para 'Onda Cero'.

A pesar de su repentina decisión, la carrera de Rafa no concluyó en aquel instante y continuó ganando torneos y jugando hasta 2024, cuando anunció su retiro. "Lo que ha hecho Rafael tiene mucho mérito... Muchas veces no pudimos terminar entrenamientos por el dolor", añade su tío.

Por último, aunque Toni considera que siempre ha tenido "las ideas claras", no duda en asegurar que "no podría haber entrenado a otro jugador como lo hice con Rafael". "Lo que ha hecho Rafael trasciende al deporte", concluye Toni.

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