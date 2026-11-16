El hermano de Murray usa a Rafa Jódar para criticar a Carlos Alcaraz: "¿En qué mundo vivimos?"

El extenista ha cargado contra el murciano por tener un equipo demasiado nutrido mientras que junto al madrileño solo se ve a su padre.

Desde su ruptura con Juan Carlos Ferrero, en la mayoría de los torneos Carlos Alcaraz suele ir acompañado del mismo equipo.

Ese lo compone su entrenador, Samuel López; su hermano mayor, Álvaro Alcaraz; su preparador físico, Juanjo Moreno; su agente, Albert Molina; su entrenador, Alberto Lledo, y su fisioterapeuta, Fran Rubio.

La imagen de Alcaraz rodeado de toda su 'plana mayor' contrasta con la de Rafa Jódar, al que solo se le ve junto a su padre.

Pues bien, este ha sido el motivo por el que Jamie Murray, hermano de Andy, ha cargado contra el número 3 del mundo.

Según el extenista, "es demasiado" tener "a seis personas paradas mirando a Carlos mientras hace un estiramiento"

"Ves a Alcaraz en el gimnasio antes del partido y hay seis personas de pie a su alrededor, limitándose a mirarlo mientras hace ejercicios con un rodillo de espuma. ¿En qué mundo vivimos? Por eso, prefiero esta forma de actuar (la de Rafa Jódar)", ha señalado en 'Sky Sports'.